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В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция Финляндского вокзала и поезда «Аллегро»

27-06-2018
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В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция Финляндского вокзала и поезда «Аллегро»В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция Финляндского вокзала и поезда «Аллегро»

В самом конце весны, в северной столице завершилась модернизация Финляндского вокзала. Также был представлен обновленный скоростной состав «Аллегро».

На финляндском вокзале, в рамках обновления, были проведены работы с фасадами. Они существенно изменились внешне. Также были заменены и отремонтированы существующие инженерные системы. Для удобства пассажиров, ожидающих свои поезда, была изменена зона ожидания. Видеонаблюдение было дополнено новыми камерами, теперь они охватывают большую площадь. Появились новые табло, на которых можно увидеть информацию о поездках. Система оповещения пассажиров также стала лучше. При модернизации было проведено оснащение, благодаря которому маломобильным гражданам стало проще передвигаться. Появились пандусы, кассы с низкими окнами, комнаты отдыха и специальная плитка.

В месте, где люди ждут поезд «Аллегро», появилось новое кафе и еще один зал для ожидания, в котором одновременно смогут разместиться до 200 человек. Продумана система досмотра. Теперь эта процедура проходит быстро и удобно, а поездки на поезде комфортны, как и железнодорожные перевозки Москва-Хабаровск.

В вагонах «Аллегро» был проведен ремонт. В них появились сидения с поворотным механизмом, мониторы, к которым можно подключать внешние устройства через USB-порт, кнопки для вызова сотрудников. Обновилось напольное покрытие. В вагонах-ресторанах появились диваны.

Модернизация в сфере железнодорожных перевозок идет по всей стране. Правительство стремиться сделать этот вид транспорта популярным и удобным. Крупные города связывают скоростными поездами. Такая новая магистраль должна появиться между Казанью и Москвой. Ее строительство должно начаться в конце 2018 года. Работы будут вестись 6 лет. В будущем, данный участок станет частью коридора, по которому можно будет попасть из Берлина в Урумчи, стоимость этого проекта оценена в 1,7 триллиона рублей, часть из которых будет внесена китайской стороной.
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