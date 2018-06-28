Мощности крымской паромной переправы могут отдать под логистический центр



После старта движения по мосту до Крыма, произошло освобождение мощности Керченской переправы. Через несколько месяцев, когда грузовым автомобилям будет разрешено движение, фирма «Морская дирекция», которая занималась организаций перевозок на паромах, полностью завершит свою работу. В Крыму высказали предложение применить мощности переправы для хранения и транспортировки грузов.



До запуска движения по мосту, попасть на территории России в Крым можно было только на пароме. В теплое время года там создавались большие очереди, люди часами ожидали отправления, поэтому была создана инфраструктура. После открытия моста, на паромах в Крым переправляются только грузовые машины, но и они с осени будут передвигаться по асфальту. Поэтому надо грамотно распорядиться освобождающими мощностями. Тогда доставлять



Первую часть крымского моста должны были открыть в самом конце 2018 года, но работы были завершены на пол года раньше названного срока. Церемония запуска объекта прошла 15 мая. Первым по дороге проехал президент. Для остальных людей движение было открыто утром на следующий день. Но сейчас по мосту разрешена езда только для легковых транспортных средств и автобусов, которые занимаются перевозками людей. Для грузовых машин проезд пока закрыт.



Сооружение через Керченский пролив хотели построить много раз, но особой потребности в нем не было, так как проехать на полуостров можно было через Украину. Но после возвращения Крыма России и ухудшения отношений между странами, переправа стала единственным способом транспортного перемещения. В этот момент вопрос строительства моста встал остро. К проектированию конструкции, подготовке места и возведению конструкции были привлечены сотни специалистов по всей стране. Весь мир наблюдал за работами, о каждом завершенном этапе рассказывали в СМИ. Теперь добраться до Крыма стало намного проще, и как считают эксперты, регион стал более привлекательным для отдыха. Мощности крымской паромной переправы могут отдать под логистический центрПосле старта движения по мосту до Крыма, произошло освобождение мощности Керченской переправы. Через несколько месяцев, когда грузовым автомобилям будет разрешено движение, фирма «Морская дирекция», которая занималась организаций перевозок на паромах, полностью завершит свою работу. В Крыму высказали предложение применить мощности переправы для хранения и транспортировки грузов.До запуска движения по мосту, попасть на территории России в Крым можно было только на пароме. В теплое время года там создавались большие очереди, люди часами ожидали отправления, поэтому была создана инфраструктура. После открытия моста, на паромах в Крым переправляются только грузовые машины, но и они с осени будут передвигаться по асфальту. Поэтому надо грамотно распорядиться освобождающими мощностями. Тогда доставлять мебель из массива дерева и другие товары будет быстрее и легче.Первую часть крымского моста должны были открыть в самом конце 2018 года, но работы были завершены на пол года раньше названного срока. Церемония запуска объекта прошла 15 мая. Первым по дороге проехал президент. Для остальных людей движение было открыто утром на следующий день. Но сейчас по мосту разрешена езда только для легковых транспортных средств и автобусов, которые занимаются перевозками людей. Для грузовых машин проезд пока закрыт.Сооружение через Керченский пролив хотели построить много раз, но особой потребности в нем не было, так как проехать на полуостров можно было через Украину. Но после возвращения Крыма России и ухудшения отношений между странами, переправа стала единственным способом транспортного перемещения. В этот момент вопрос строительства моста встал остро. К проектированию конструкции, подготовке места и возведению конструкции были привлечены сотни специалистов по всей стране. Весь мир наблюдал за работами, о каждом завершенном этапе рассказывали в СМИ. Теперь добраться до Крыма стало намного проще, и как считают эксперты, регион стал более привлекательным для отдыха.



