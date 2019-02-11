Локальная покраска кузова: особенности проведения восстановительных работ

Маленькие царапины, сколы краски, трещины покрытия, образовавшиеся после выравнивания вмятин, – дефекты, делающие автомобиль менее эффектным и привлекательным. Глубокие повреждения со временем приводят к образованию участков коррозии, снижающей ресурс металлических деталей кузова. Специалисты рекомендуют не дожидаться серьезных проблем, а устранять их на начальном этапе, когда еще можно использовать технологию локальной покраски.

Общие сведения о локальном окрашивании авто

Это сложный технологический процесс, предусматривающий окрашивание части кузовной детали пятном, затрагивающим минимальную площадь вокруг дефектных участков. Наносится новое покрытие путем распыления на предварительно подготовленную поверхность.

Сложность методики заключается в необходимости выбора подходящего оттенка краски, на что порой уходит несколько часов кропотливой работы колориста. Особенно трудно подобрать точный тон к металлизированным покрытиям. Ведущими производителями разработано порядка 65 000 цветовых вариаций, несколько тысяч из них – материалы «металлик» и «перламутр».

В большинстве случаев локальная покраска автомобиля обходится без необходимости демонтажа деталей кузова. Это позволяет сохранить надежность и геометрию креплений, снизить трудоемкость работ. Стоимость частичного окрашивания, в сравнении с полным, в десятки раз ниже, что обуславливается незначительным расходом материалов.

Алгоритм проведения работ

При локальной покраске соблюдается определенная последовательность работ, включающая в себя такие мероприятия, как:

оценка типа, сложности и масштабов повреждений;

устранение коррозии и загрязнений;

шпаклевка поверхностей при наличии значительных неровностей;

грунтование участков с дефектами для обеспечения надежного сцепления новых слоев с заводским покрытием и металлом;

подбор краски при помощи компьютерных программ и визуального сравнения;

нанесение краски в 3-4 слоя.

После напыления каждого шара красящих смесей осуществляется сушка. При окрашивании цветом «серебристый металлик» накладываются на поверхность скотч-брайт и биндер. Первый позволяет выполнить матовую риску, а второй – препятствует образованию темных границ. При соблюдении всех правил окрашивания восстановленные участки становятся незаметными невооруженным взглядом. Выявить их возможно только при тщательной профессиональной диагностике.

По материалам сайта http://lokalnaya-pokraska.ru/