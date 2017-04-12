Компания London Taxi Company начала выпуск электрического такси



Многие города разных стран мира страдают от плохой экологической ситуации из-за большого количества выбросов транспортными средствами. Производитель London Taxi Company учел данную ситуацию и занялся производством электрического такси. Для этих целей был открыт новый завод на территории Великобритании. Выпуск экологически безопасных автомобилей уже начался. Производитель планирует, что сможет наладить поставки машин для такси и в другие страны.



Электрическое такси получило название TX5. Кузов автомобиля изготавливается из алюминия, за счет чего удалось снизить вес. Чтобы увеличить ход электрической установки, установлен бензиновый мотор. Он необходим для питания аккумуляторов. Производитель уверяет, что такая силовая установка позволит такси ездить целый день без подзарядки.



Над созданием нового электрического такси работало более 200 инженеров и дизайнеров. В салоне машины присутствует точка доступа Wi-Fi и разъем для зарядки гаджетов, которым смогут воспользоваться пассажиры. Новый автомобиль не только снизит уровень загрязнения в городах, но и позволит сократить затраты на эксплуатацию.



Запуск производства электрических такси является одним из шагов для изменения финансовой ситуации компании. Четыре года назад она была на гране банкротства. На помощь производителю пришла китайская фирма. Также запуск экологичных такси станет стимулом для страны, которая в ближайшее время собирается отделиться от ЕС. Купить электрическое такси TX5 в Великобритании можно будет уже в этом году. В 2018 году должны начаться поставки другие европейские страны.



В начале 2017 года мэр Лондона подписал правила, в соответствии с которыми все новые кэбы должны быть полностью экологичными. То есть они не могут работать за счет бензинового или дизельного мотора. Машины должны быть гибридами или полностью электрическими. И компания London Taxi Company стала первой, приступившей к выпуску таких автомобилей для использования в такси. Компания London Taxi Company начала выпуск электрического таксиМногие города разных стран мира страдают от плохой экологической ситуации из-за большого количества выбросов транспортными средствами. Производитель London Taxi Company учел данную ситуацию и занялся производством электрического такси. Для этих целей был открыт новый завод на территории Великобритании. Выпуск экологически безопасных автомобилей уже начался. Производитель планирует, что сможет наладить поставки машин для такси и в другие страны.Электрическое такси получило название TX5. Кузов автомобиля изготавливается из алюминия, за счет чего удалось снизить вес. Чтобы увеличить ход электрической установки, установлен бензиновый мотор. Он необходим для питания аккумуляторов. Производитель уверяет, что такая силовая установка позволит такси ездить целый день без подзарядки. Узнать подробнее о последних наработках отечественных таксомоторных парков можно в интернете.Над созданием нового электрического такси работало более 200 инженеров и дизайнеров. В салоне машины присутствует точка доступа Wi-Fi и разъем для зарядки гаджетов, которым смогут воспользоваться пассажиры. Новый автомобиль не только снизит уровень загрязнения в городах, но и позволит сократить затраты на эксплуатацию.Запуск производства электрических такси является одним из шагов для изменения финансовой ситуации компании. Четыре года назад она была на гране банкротства. На помощь производителю пришла китайская фирма. Также запуск экологичных такси станет стимулом для страны, которая в ближайшее время собирается отделиться от ЕС. Купить электрическое такси TX5 в Великобритании можно будет уже в этом году. В 2018 году должны начаться поставки другие европейские страны.В начале 2017 года мэр Лондона подписал правила, в соответствии с которыми все новые кэбы должны быть полностью экологичными. То есть они не могут работать за счет бензинового или дизельного мотора. Машины должны быть гибридами или полностью электрическими. И компания London Taxi Company стала первой, приступившей к выпуску таких автомобилей для использования в такси.



