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Компания Linglong представила новую зимнюю резину

15-05-2017
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Компания Linglong представила новую зимнюю резинуКомпания Linglong представила новую зимнюю резину

Китайская компания Linglong завершила работы по созданию трех новых нешипованных зимних шин и представила их публике. Это резина GREEN-Max Winter Ice I-15, GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV и GREEN-Max Winter Ice I-16.

Работы над первой новинкой длились несколько лет. Первые тесты проходили в зимний период 2015-2016 годов. Все доработки наконец-то завершены, и в ближайшее время резина будет доступна для покупки. Ее можно будет заказать напрямую с сайта производителя или приобрести в специализированных магазинах, где предлагается летняя резина Voyager и шины других фирм.

Резина GREEN-Max Winter Ice I-15 создана для установки на легковые транспортные средства. Она имеет протектор с направленным рисунком, который поможет быстро отводить воду при езде по слякоти и снегу. В результате улучшилась управляемость. Шины будут предлагаться в разных размерах: от 175/65 R14, до 235/45 R17, поэтому практически каждый автовладелец сможет подобрать нужный ему размер колес.

Резина GREEN-Max Winter Ice I-15 SUV предназначается для установки на автомобили повышенной проходимости. Они также получили направленный рисунок протектора. Плюс к этому, в составе резины присутствует компаунд, который позволяет сохранять эластичность даже при сильных морозах. Также резина имеет 3D-ламели, которые улучшают управляемость. Размер колес от 205/70 R15, до 275/45 R20.

Модель GREEN-Max Winter Ice I-16 отличается высоким тяговым усилием, которое было достигнуто за счет наличия протектора с асимметричным рисунком. Он также обеспечивает хорошее торможение на льду и снеге. Доступные размеры от 145/70 R12, до 225/45 R19, т.е. установить себе данные колеса смогут как владельцы легковых автомобилей, так и владельцы внедорожников.

В этом году компания также собирается вывести на рынок всесезонную резину Linglong GREEN-Max All Season. Они получат протектор с направленным рисунком. Главной особенностью ожидаемой новинки является сниженное сопротивление качению.
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