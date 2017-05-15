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Компания Linde MH начала продажи погрузчиков, работающих на литий-ионных батареях
15-05-2017
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Компания Linde MH начала продажи погрузчиков, работающих на литий-ионных батареях
Официальное представление новых электропогрузчиков с батареями литий-ионного типа произошло еще в начале 2017 года. Они были показаны на крупном мероприятии WoMH. Сейчас техника появилась в продаже.
Основным достоинством новых погрузчиков является независимость от процесса зарядки батареи. Это имеет большое значение, когда на одной технике трудятся рабочие нескольких смен. Литий-ионные батареи имеют большую емкость, а подзаряжать их можно в любое время. Не нужно ждать полного заряда батареи, чтобы продолжить работу. Все новые электропогрузчики прошли тестирование и контроль качества. Это гарантирует безопасность использования техники.
Новая линейка представлена пятью моделями. Электропогрузчики имеют грузоподъемность от 1,4 до 1,8 тонн. Модели комплектуются батареями разной мощности. Представители производителя уточнили, что если в процессе эксплуатации есть возможность промежуточной подзарядки, то будет достаточно использовать батарею меньшей емкости (от 13,1 кВт/ч до 16,3 кВт/ч). Если же от техники требуется большая производительность, стоит выбирать батарею емкостью от 39,2 кВт/час до 45,7 кВт/час. Различаются также мощности зарядных устройств, от которой зависит скорость зарядки. Например, если использовать мощное устройство для зарядки батареи небольшой емкости, потребуется около 50 минут.
Все новые погрузчики прошли сертификацию в ЕС. Батарея и погрузчик являются единой системой, которая позволяет производить более 2500 циклов полной зарядки. При этом гарантируется остаточная емкость не менее 80%. Данная система имеет удобный способ зарядки через специальную откидную крышку в задней части. Такой способ полностью безопасный.
Высокая безопасность эксплуатации техники достигается также за счет систем, которые предотвращают перегрев, перезаряд и излишнее давление. В электропогрузчике присутствует датчик ударов, которые следит за правильностью эксплуатации батареи.
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