Компания Linde MH начала продажи погрузчиков, работающих на литий-ионных батареях



Официальное представление новых электропогрузчиков с батареями литий-ионного типа произошло еще в начале 2017 года. Они были показаны на крупном мероприятии WoMH. Сейчас техника появилась в продаже.



Основным достоинством новых погрузчиков является независимость от процесса зарядки батареи. Это имеет большое значение, когда на одной технике трудятся рабочие нескольких смен. Литий-ионные батареи имеют большую емкость, а подзаряжать их можно в любое время. Не нужно ждать полного заряда батареи, чтобы продолжить работу. Все новые



Новая линейка представлена пятью моделями. Электропогрузчики имеют грузоподъемность от 1,4 до 1,8 тонн. Модели комплектуются батареями разной мощности. Представители производителя уточнили, что если в процессе эксплуатации есть возможность промежуточной подзарядки, то будет достаточно использовать батарею меньшей емкости (от 13,1 кВт/ч до 16,3 кВт/ч). Если же от техники требуется большая производительность, стоит выбирать батарею емкостью от 39,2 кВт/час до 45,7 кВт/час. Различаются также мощности зарядных устройств, от которой зависит скорость зарядки. Например, если использовать мощное устройство для зарядки батареи небольшой емкости, потребуется около 50 минут.



Все новые погрузчики прошли сертификацию в ЕС. Батарея и погрузчик являются единой системой, которая позволяет производить более 2500 циклов полной зарядки. При этом гарантируется остаточная емкость не менее 80%. Данная система имеет удобный способ зарядки через специальную откидную крышку в задней части. Такой способ полностью безопасный.



Высокая безопасность эксплуатации техники достигается также за счет систем, которые предотвращают перегрев, перезаряд и излишнее давление. В электропогрузчике присутствует датчик ударов, которые следит за правильностью эксплуатации батареи. Компания Linde MH начала продажи погрузчиков, работающих на литий-ионных батареяхОфициальное представление новых электропогрузчиков с батареями литий-ионного типа произошло еще в начале 2017 года. Они были показаны на крупном мероприятии WoMH. Сейчас техника появилась в продаже.Основным достоинством новых погрузчиков является независимость от процесса зарядки батареи. Это имеет большое значение, когда на одной технике трудятся рабочие нескольких смен. Литий-ионные батареи имеют большую емкость, а подзаряжать их можно в любое время. Не нужно ждать полного заряда батареи, чтобы продолжить работу. Все новые электропогрузчики прошли тестирование и контроль качества. Это гарантирует безопасность использования техники.Новая линейка представлена пятью моделями. Электропогрузчики имеют грузоподъемность от 1,4 до 1,8 тонн. Модели комплектуются батареями разной мощности. Представители производителя уточнили, что если в процессе эксплуатации есть возможность промежуточной подзарядки, то будет достаточно использовать батарею меньшей емкости (от 13,1 кВт/ч до 16,3 кВт/ч). Если же от техники требуется большая производительность, стоит выбирать батарею емкостью от 39,2 кВт/час до 45,7 кВт/час. Различаются также мощности зарядных устройств, от которой зависит скорость зарядки. Например, если использовать мощное устройство для зарядки батареи небольшой емкости, потребуется около 50 минут.Все новые погрузчики прошли сертификацию в ЕС. Батарея и погрузчик являются единой системой, которая позволяет производить более 2500 циклов полной зарядки. При этом гарантируется остаточная емкость не менее 80%. Данная система имеет удобный способ зарядки через специальную откидную крышку в задней части. Такой способ полностью безопасный.Высокая безопасность эксплуатации техники достигается также за счет систем, которые предотвращают перегрев, перезаряд и излишнее давление. В электропогрузчике присутствует датчик ударов, которые следит за правильностью эксплуатации батареи.



