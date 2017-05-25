Власти планируют модернизировать работу перевозчиков к ЧМ-2018



В Ростове эксперты из разных регионов России обсудили возможную модернизацию работы такси. К основным предложениям относилась легализация деятельности Uber и Яндекс.Такси, ввод временных водительских удостоверений и ввод обязательного экзамена для водителей на знание русского языка.



Больше всего экспертов интересовал вопрос работы Uber и Яндекс.Такси. Они отметили, что при вызове машины нет контроля над качеством выполнения заказа. Заказчик не знает, какой автомобиль приедет, в каком состоянии будет водитель и есть ли у него опыт вождения. В связи с этим было принято решение внести на рассмотрение проект закона, в соответствии с которым заниматься перевозками смогут только компании, имеющие соответствующую лицензию. В результате при вызове



Временные удостоверения для водителей такси было предложено сделать, как в европейских странах. Согласно статистике, около 30% всех аварий происходит с участием машин нелегальных такси. В Европе все водители большегрузов и такси относятся к отдельной категории, проходят дополнительное обучение в автошколе и сдают отдельный экзамен. Заниматься перевозками могут только водители, которые имеют такое удостоверение. Оно действует на протяжении двух лет, после чего приходится снова сдавать экзамен.



Также было внесено предложение вернуть советские правила работы такси. То есть сделать единую службу, зарегистрировать в ней все автомобили и разделить их на классы обслуживания. Для того, чтобы выезжать на рабочую смену, водитель при такой системе должен пройти медицинский осмотр, а его автомобиль должен быть осмотрен. Должна проводиться дополнительная подготовка водителей и экзамен на знание правил этикета и русского языка. В настоящее время большинство медицинских справок выдается даже без осмотра человека. При возврате советской системы, по мнению экспертов, пассажирам будет обеспечена безопасность. Власти планируют модернизировать работу перевозчиков к ЧМ-2018В Ростове эксперты из разных регионов России обсудили возможную модернизацию работы такси. К основным предложениям относилась легализация деятельности Uber и Яндекс.Такси, ввод временных водительских удостоверений и ввод обязательного экзамена для водителей на знание русского языка.Больше всего экспертов интересовал вопрос работы Uber и Яндекс.Такси. Они отметили, что при вызове машины нет контроля над качеством выполнения заказа. Заказчик не знает, какой автомобиль приедет, в каком состоянии будет водитель и есть ли у него опыт вождения. В связи с этим было принято решение внести на рассмотрение проект закона, в соответствии с которым заниматься перевозками смогут только компании, имеющие соответствующую лицензию. В результате при вызове такси Москвы - фиксированная цена в аэропорт будет гарантирована.Временные удостоверения для водителей такси было предложено сделать, как в европейских странах. Согласно статистике, около 30% всех аварий происходит с участием машин нелегальных такси. В Европе все водители большегрузов и такси относятся к отдельной категории, проходят дополнительное обучение в автошколе и сдают отдельный экзамен. Заниматься перевозками могут только водители, которые имеют такое удостоверение. Оно действует на протяжении двух лет, после чего приходится снова сдавать экзамен.Также было внесено предложение вернуть советские правила работы такси. То есть сделать единую службу, зарегистрировать в ней все автомобили и разделить их на классы обслуживания. Для того, чтобы выезжать на рабочую смену, водитель при такой системе должен пройти медицинский осмотр, а его автомобиль должен быть осмотрен. Должна проводиться дополнительная подготовка водителей и экзамен на знание правил этикета и русского языка. В настоящее время большинство медицинских справок выдается даже без осмотра человека. При возврате советской системы, по мнению экспертов, пассажирам будет обеспечена безопасность.



