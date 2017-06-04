Все Новости
 
 

Компания Audi собирается отказаться от конвейеров при сборке автомобилей

Как правильно прикурить автомобиль

Особенности перевозки пивного оборудования

Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе

Льготу на оплату налога на движимое имущество для грузоперевозчиков могут отменить

Особенности транспортировки мебели разного типа

Какие транспортные услуги предоставляют современные транспортные компании

Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» - нашел, увидел, оплатил

Власти планируют модернизировать работу перевозчиков к ЧМ-2018

Всеволожский Крановый Завод представил новый эвакуатор с фургоном «Моноплан»

Достоинства организации развозки персонала в компании

Компания Linde MH начала продажи погрузчиков, работающих на литий-ионных батареях

RS-COM » Информация » Особенности перевозки пивного оборудования

Особенности перевозки пивного оборудования

4-06-2017
Версия для печати
Особенности перевозки пивного оборудованияОсобенности перевозки пивного оборудования

К перевозке пивного оборудования предъявляется ряд требований. Основными из них являются повышенная осторожность и безопасность, т. к. для изготовления многих элементов оборудования применяются хрупкие и бьющиеся материалы. Кстати, широкий ассортимент такого оборудования есть на сайте www.rostbeer.com. При его транспортировке рекомендуется учитывать прежде всего размеры, вес и материал изготовления. Исходя из этого выбирается метод перевозки и подходящее транспортное средство.

К пивному оборудованию можно отнести следующее:

- баллоны, наполненные углекислым газом. Их используют для подачи пенного напитка из кегов;
- редуктор газовый. Его используют для снижения давления при подаче пива;
- заборная головка, которая используется для того чтобы подавать газ в кеги;
- пивные емкости (кеги);
- устройства для охлаждения. При их помощи улучшается вкус напитка и снижается расход углекислого газа;
- устройства для гашения пены, которые называют пеногасителями;
- пивные колонны, т. е. приспособления, на которых фиксируются краны для подачи пива или устройства для гашения пены;
- сифоны для перелива;
- холодильные установки;
- универсальные холодильные витрины;
- различные хомуты, фитинги, каплесборники и т. д.

Перебазировать вышеперечисленное оборудование разрешается в обычных грузовых машинах. Главное при этом правильно расположить оборудование в кузове автомобиля. Также следует позаботиться о надежной фиксации загруженного груза. Оно не должно в процессе перевозки перемещаться самостоятельно по салону, а тем более падать. Перед перевозкой пивное оборудование необходимо запаковать. Тара необходима для того чтобы сохранить груз в сохранности. Особое внимание рекомендуется уделять хрупким и бьющимся предметам. В качестве упаковочного материала можно использовать картон, поролон, пенопласт, пузырчатую и полиэтиленовую пленку. Также необходимо помнить, что перед перевозкой из оборудования следует удалить масло, охлаждающую жидкость и т. д.
Читайте также:

Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе

Особенности транспортировки мебели разного типа

Правила перевозки строительных материалов разного типа

Как правильно перевозить строительные материалы и подобрать транспорт

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перево ...

Организация мультимодальных перевозок грузов
Контакты


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2017