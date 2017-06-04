Особенности перевозки пивного оборудования



К перевозке пивного оборудования предъявляется ряд требований. Основными из них являются повышенная осторожность и безопасность, т. к. для изготовления многих элементов оборудования применяются хрупкие и бьющиеся материалы. Кстати, широкий ассортимент такого оборудования есть на сайте



К пивному оборудованию можно отнести следующее:



- баллоны, наполненные углекислым газом. Их используют для подачи пенного напитка из кегов;

- редуктор газовый. Его используют для снижения давления при подаче пива;

- заборная головка, которая используется для того чтобы подавать газ в кеги;

- пивные емкости (кеги);

- устройства для охлаждения. При их помощи улучшается вкус напитка и снижается расход углекислого газа;

- устройства для гашения пены, которые называют пеногасителями;

- пивные колонны, т. е. приспособления, на которых фиксируются краны для подачи пива или устройства для гашения пены;

- сифоны для перелива;

- холодильные установки;

- универсальные холодильные витрины;

- различные хомуты, фитинги, каплесборники и т. д.



Перебазировать вышеперечисленное оборудование разрешается в обычных грузовых машинах. Главное при этом правильно расположить оборудование в кузове автомобиля. Также следует позаботиться о надежной фиксации загруженного груза. Оно не должно в процессе перевозки перемещаться самостоятельно по салону, а тем более падать. Перед перевозкой пивное оборудование необходимо запаковать. Тара необходима для того чтобы сохранить груз в сохранности. Особое внимание рекомендуется уделять хрупким и бьющимся предметам. В качестве упаковочного материала можно использовать картон, поролон, пенопласт, пузырчатую и полиэтиленовую пленку. Также необходимо помнить, что перед перевозкой из оборудования следует удалить масло, охлаждающую жидкость и т. д. Особенности перевозки пивного оборудованияК перевозке пивного оборудования предъявляется ряд требований. Основными из них являются повышенная осторожность и безопасность, т. к. для изготовления многих элементов оборудования применяются хрупкие и бьющиеся материалы. Кстати, широкий ассортимент такого оборудования есть на сайте www.rostbeer.com . При его транспортировке рекомендуется учитывать прежде всего размеры, вес и материал изготовления. Исходя из этого выбирается метод перевозки и подходящее транспортное средство.К пивному оборудованию можно отнести следующее:- баллоны, наполненные углекислым газом. Их используют для подачи пенного напитка из кегов;- редуктор газовый. Его используют для снижения давления при подаче пива;- заборная головка, которая используется для того чтобы подавать газ в кеги;- пивные емкости (кеги);- устройства для охлаждения. При их помощи улучшается вкус напитка и снижается расход углекислого газа;- устройства для гашения пены, которые называют пеногасителями;- пивные колонны, т. е. приспособления, на которых фиксируются краны для подачи пива или устройства для гашения пены;- сифоны для перелива;- холодильные установки;- универсальные холодильные витрины;- различные хомуты, фитинги, каплесборники и т. д.Перебазировать вышеперечисленное оборудование разрешается в обычных грузовых машинах. Главное при этом правильно расположить оборудование в кузове автомобиля. Также следует позаботиться о надежной фиксации загруженного груза. Оно не должно в процессе перевозки перемещаться самостоятельно по салону, а тем более падать. Перед перевозкой пивное оборудование необходимо запаковать. Тара необходима для того чтобы сохранить груз в сохранности. Особое внимание рекомендуется уделять хрупким и бьющимся предметам. В качестве упаковочного материала можно использовать картон, поролон, пенопласт, пузырчатую и полиэтиленовую пленку. Также необходимо помнить, что перед перевозкой из оборудования следует удалить масло, охлаждающую жидкость и т. д.



