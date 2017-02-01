За июнь 2017 года пассажирские авиаперевозки показали рост



За июнь 2017 года российские авиакомпании перевезли 10,3 миллионов человек. Данный показатель оказался на 18,4% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Совершаемые рейсы стали более загруженными. По данным Росавиации, загруженность полетов составила 83,1%.



За 6 месяцев 2017 года российские авиакомпании перевезли более 46 миллионов человек, что на 21,2% больше, чем за первое полугодие 2016 года. Пользовались популярностью



С ростом популярности авиаперевозок, многие авиакомпании стали расширять направления рейсов и их количество. «Нордавиа» из-за большого спроса билетов по направлению Санкт-Петербург – Воронеж ввела дополнительный рейс по данному направлению. Если сейчас самолеты летают 3 раза в неделю, то с 16 июля появиться еще один еженедельный рейс по воскресеньям. Данное направление всегда пользовалось популярность. Цены на билеты низкие, а пересадки удобные.



Новый рейс добавила и авиакомпания «Победа». Теперь полеты будут совершаться по направлению Санкт-Петербург – Геленджик. Представители перевозчика сообщили, что полеты будут производиться два раза в неделю. Долететь до Геленджика можно по субботам и вторникам на самолете Boeing 737-800. Данный лайнер может перевозить до 189 пассажиров, поэтому билетов должно хватать всем желающим. Купить билеты можно как через интернет на сайте компании, так и в местах продаж.



Авиаперевозчик «Комиавиатранс» откроет направление Санкт-Петербург – Владимир. Для данной авиакомпании эти рейсы не являются новыми. Они были закрыты из-за низкого пассажиропотока. С 4 августа направление будет восстановлено. Изначально самолет будет летать только один раз неделю, но если спрос будет большой, то, начиная с октября, частота полетов будет увеличена до 2 раз. Приобрести билеты на ожидаемый рейс можно уже сейчас. Они доступны в местах продаж и на сайте компании. Стоимость билетов начинается от 4 674 рублей. За июнь 2017 года пассажирские авиаперевозки показали ростЗа июнь 2017 года российские авиакомпании перевезли 10,3 миллионов человек. Данный показатель оказался на 18,4% выше, чем за аналогичный период 2016 года. Совершаемые рейсы стали более загруженными. По данным Росавиации, загруженность полетов составила 83,1%.За 6 месяцев 2017 года российские авиакомпании перевезли более 46 миллионов человек, что на 21,2% больше, чем за первое полугодие 2016 года. Пользовались популярностью билеты на самолёт в Ашхабад и многие другие направления.С ростом популярности авиаперевозок, многие авиакомпании стали расширять направления рейсов и их количество. «Нордавиа» из-за большого спроса билетов по направлению Санкт-Петербург – Воронеж ввела дополнительный рейс по данному направлению. Если сейчас самолеты летают 3 раза в неделю, то с 16 июля появиться еще один еженедельный рейс по воскресеньям. Данное направление всегда пользовалось популярность. Цены на билеты низкие, а пересадки удобные.Новый рейс добавила и авиакомпания «Победа». Теперь полеты будут совершаться по направлению Санкт-Петербург – Геленджик. Представители перевозчика сообщили, что полеты будут производиться два раза в неделю. Долететь до Геленджика можно по субботам и вторникам на самолете Boeing 737-800. Данный лайнер может перевозить до 189 пассажиров, поэтому билетов должно хватать всем желающим. Купить билеты можно как через интернет на сайте компании, так и в местах продаж.Авиаперевозчик «Комиавиатранс» откроет направление Санкт-Петербург – Владимир. Для данной авиакомпании эти рейсы не являются новыми. Они были закрыты из-за низкого пассажиропотока. С 4 августа направление будет восстановлено. Изначально самолет будет летать только один раз неделю, но если спрос будет большой, то, начиная с октября, частота полетов будет увеличена до 2 раз. Приобрести билеты на ожидаемый рейс можно уже сейчас. Они доступны в местах продаж и на сайте компании. Стоимость билетов начинается от 4 674 рублей.



