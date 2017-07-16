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Водители грузовых автомобилей высказали недовольства по поводу ограничений на дорогах Крыма

16-07-2017
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Водители грузовых автомобилей высказали недовольства по поводу ограничений на дорогах КрымаВодители грузовых автомобилей высказали недовольства по поводу ограничений на дорогах Крыма

Власти Крыма подписали документ, в соответствии с которым с 1 июля 2017 года начали действовать ограничения на проезд тяжелых грузовых автомобилей. Данные ограничения будут длиться до 30 сентября. Согласно новому документу, дальнобойщикам ограничили движение по дорогам с 10 утра до 10 вечера в том случае, если температура воздуха превышает 32 градуса. По словам властей, при больших нагрузках на разогретый асфальт, дорожное покрытие быстро разрушается. И данное ограничение необходимо для сохранения дорог, чтобы исключить незапланированные расходы из бюджета.

Дальнобойщики данным запретом оказались недовольны. Раньше никаких ограничений в отношении проезда по горячему асфальту не было. Грузоперевозки в Россию из Украины и обратно происходили в любое время и при любых температура. По их мнению, проблема заключается в качестве используемых при строительстве материалов и в самом процессе ремонта и строительства дорог. Сейчас качество нового покрытия очень низкое, из-за чего дороги быстро разрушаются. Высокие температуры на территории Крыма и Краснодарского края были всегда, но запреты никогда не вводились. И Министерство транспорта просто решило найти дополнительный способ собирать с дальнобойщиков деньги.

Бажутин поясняет, что в настоящий момент в Крыму плохо развита дорожная инфраструктура. Для дальнобойщиков не созданы стоянки для отдыха, нет недорогих отелей. Стоимость переправы необоснованно высокая, и на цену никто повлиять не может, так как альтернативы для проезда на полуостров просто нет. В результате получается, что заехав в Краснодарский край, где данное ограничение также распространяется, приходится дожидаться разрешенного времени на проезд. После этого надо долго ждать переправу, на которую огромные очереди, и платить 40 000 рублей. Все это создает огромные неудобства для дальнобойщиков и приводит к большим затратам, которые отражаются на работе бизнеса.
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