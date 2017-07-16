В Ставрополье ведутся подготовительные работы для установки оборудования весового контроля



В Ставрополье будет проведено оборудование 26 пунктов для обнаружения перегруженных транспортных средств. В результате будут охвачены все въезды и выезды в регионе. По предварительной информации, на покупку, монтаж и настройку оборудования будет потрачено около 1 миллиарда рублей. Средства Министерству Транспорта выделит Сбербанк на условиях лизингового кредитования.



После установки оборудования, все



В настоящий момент подсчеты затрат на обслуживание нового оборудования пока не произведены. Сейчас в регионе функционируют 11 пунктов, в которых производится взвешивание грузовых автомобилей. Из них только три являются стационарными. В результате после перегрузки автомобиля водители выбирают такие маршруты, на которых пункты весового контроля отсутствуют.



Вопрос о выявлении нарушений по перегрузу автомобилей решается не только в Ставрополье. В настоящее время ведутся работы по тестовому запуску автоматических пунктов для взвешивания грузовых автомобилей. В рамках подготовительных работ будут проработаны вопросы, связанные с требованиями к новому оборудованию, способами контроля и оповещения нарушителей, и многие другие.



Будет подготовлен законопроект для внесения изменений в действующее законодательство. Ответственность за превышение веса автомобиля будет нести не только грузоперевозчик, но и отправитель груза. При обнаружении перегруза, автомобиль будет остановлен до тех пор, пока нарушение не будет устранено. На штрафстоянки автомобили отправляться больше не будут. Также будет сделана шкала штрафов. То есть размер штрафа будет зависеть от перегруза. Также вводятся допустимые пределы превышения параметров. Для осей они составят 10%, а для габаритов 5%. В Ставрополье ведутся подготовительные работы для установки оборудования весового контроляВ Ставрополье будет проведено оборудование 26 пунктов для обнаружения перегруженных транспортных средств. В результате будут охвачены все въезды и выезды в регионе. По предварительной информации, на покупку, монтаж и настройку оборудования будет потрачено около 1 миллиарда рублей. Средства Министерству Транспорта выделит Сбербанк на условиях лизингового кредитования.После установки оборудования, все перевозки грузов по России в данном регионе будут проходить через весовой контроль. То есть у дальнобойщиков не будет возможности составить маршрут таким образом, чтобы автомобиль не был взвешен.В настоящий момент подсчеты затрат на обслуживание нового оборудования пока не произведены. Сейчас в регионе функционируют 11 пунктов, в которых производится взвешивание грузовых автомобилей. Из них только три являются стационарными. В результате после перегрузки автомобиля водители выбирают такие маршруты, на которых пункты весового контроля отсутствуют.Вопрос о выявлении нарушений по перегрузу автомобилей решается не только в Ставрополье. В настоящее время ведутся работы по тестовому запуску автоматических пунктов для взвешивания грузовых автомобилей. В рамках подготовительных работ будут проработаны вопросы, связанные с требованиями к новому оборудованию, способами контроля и оповещения нарушителей, и многие другие.Будет подготовлен законопроект для внесения изменений в действующее законодательство. Ответственность за превышение веса автомобиля будет нести не только грузоперевозчик, но и отправитель груза. При обнаружении перегруза, автомобиль будет остановлен до тех пор, пока нарушение не будет устранено. На штрафстоянки автомобили отправляться больше не будут. Также будет сделана шкала штрафов. То есть размер штрафа будет зависеть от перегруза. Также вводятся допустимые пределы превышения параметров. Для осей они составят 10%, а для габаритов 5%.



