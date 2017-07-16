В ближайшее время в тестовом режиме заработает автоматизированная система весового контроля



Вопрос о введение автоматизированной системы для контроля веса грузовых автомобилей обсуждается уже не первый год. Эксперты высказывают различные предложения относительно способа ее внедрения. На последнем Межотраслевом совете были составлены рекомендации Министерству Транспорта для запуска работы системы.



В течение трех месяцев система весового контроля должна заработать в тестовом режиме. Во время тестирования, при обнаружении нарушений штрафы выписываться не будут. Данный период необходим для испытания системы и ее отладки. Также будет прорабатываться процедуры оповещения нарушителей.



Одновременно с запуском системы в тестовом режиме, будут прорабатываться изменения в действующее законодательство. Они будут касаться требований к оборудованию для измерения веса, а также регулировать правила контроля. Это необходимо для того, чтобы



Межотраслевой совет призвал проработать ряд вопросов. По мнению экспертов, необходимо предусмотреть совместную ответственность отправителей груза и грузоперевозчиков за превышение разрешенного веса. Также требуется провести качественное оборудование всех постов, чтобы контроль веса был объективным. Эксперты предложили отменить практику отправления нарушителей на штрафстоянки. Вместо этого, автомобиль должен оставаться на месте до устранения нарушения.



Величина штрафов должна зависеть от степени перегруза. В том случае, если нагрузка на оси превышает допустимую не более чем на 10%, а габариты груза не более чем на 5%, ответственность грузоперевозчики нести не будут. Все разработанные правила будут одинаково распространяться как на российских, так и на иностранных перевозчиков.



Правительство вместе с Министерством транспорта берет на себя контроль за реализацией запуска автоматизированной системы весового контроля. Эксперты предложили использовать опыт внедрения системы «Платон». В ближайшее время в тестовом режиме заработает автоматизированная система весового контроляВопрос о введение автоматизированной системы для контроля веса грузовых автомобилей обсуждается уже не первый год. Эксперты высказывают различные предложения относительно способа ее внедрения. На последнем Межотраслевом совете были составлены рекомендации Министерству Транспорта для запуска работы системы.В течение трех месяцев система весового контроля должна заработать в тестовом режиме. Во время тестирования, при обнаружении нарушений штрафы выписываться не будут. Данный период необходим для испытания системы и ее отладки. Также будет прорабатываться процедуры оповещения нарушителей.Одновременно с запуском системы в тестовом режиме, будут прорабатываться изменения в действующее законодательство. Они будут касаться требований к оборудованию для измерения веса, а также регулировать правила контроля. Это необходимо для того, чтобы перевозка грузов автомобильным транспортом грамотно контролировалась.Межотраслевой совет призвал проработать ряд вопросов. По мнению экспертов, необходимо предусмотреть совместную ответственность отправителей груза и грузоперевозчиков за превышение разрешенного веса. Также требуется провести качественное оборудование всех постов, чтобы контроль веса был объективным. Эксперты предложили отменить практику отправления нарушителей на штрафстоянки. Вместо этого, автомобиль должен оставаться на месте до устранения нарушения.Величина штрафов должна зависеть от степени перегруза. В том случае, если нагрузка на оси превышает допустимую не более чем на 10%, а габариты груза не более чем на 5%, ответственность грузоперевозчики нести не будут. Все разработанные правила будут одинаково распространяться как на российских, так и на иностранных перевозчиков.Правительство вместе с Министерством транспорта берет на себя контроль за реализацией запуска автоматизированной системы весового контроля. Эксперты предложили использовать опыт внедрения системы «Платон».



