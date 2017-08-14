Вилочные погрузчики - Ваши надёжные помощники

В настоящее время, лицо успешно развивающегося предприятия, морского либо речного порта, железнодорожной станции, торгового центра, склада, либо строительной площадки, определяется наличием погрузо-разгрузочной техники. Если какой-либо фирме необходимо быстро и эффективно перерабатывать большой объём груза, то ей в срочном порядке необходимо заказать вилочные погрузчики.

Современный дизайн, респектабельный вид, корпоративный цвет вилочного погрузчика стал уже неотъемлемой частью большинства производственных ландшафтов и непременно украшает их собой, а технические характеристики позволяют успешно решать поставленные задачи по перевалке огромных объёмов груза в кратчайшие сроки, без потерь и использования большого числа грузчиков.

Автопогрузчики становятся всё более востребованными, так как незаменимы при наличии большого грузооборота, экономически оправданы с точки зрения ведения бизнеса. Данный вид спецтехники позволяет успешно справляться с любым грузом, в условиях стеснённых пространств, и перемещать в любую точку назначения, как на стандартных полетах, так и в различной упаковке.

Вилочные погрузчики способны мобильно двигаться по грунту и любым видам покрытия, при этом их грузоподъёмность до двух десятков тонн. Конструкция проста и легка в обращении. В основе фронтальные телескопические вилы на раме, с помощью которых подцепляются и поднимаются все грузы. При этом под различные виды переработки грузов вилочные погрузчики способны перевооружаться на дополнительное подвесное оборудование с боковым расположением подъёмного механизма, что делает их более разносторонними и позволяет работать с длинномерными грузами, способствует быть манёвренными в условиях ограниченных площадей для передвижения. Вилочные погрузчики легки в управлении, что даёт возможность персоналу успешно овладеть навыками работы в кратчайшие сроки.

На рынке спецтехники существуют разные виды вилочных погрузчиков: дизельные автопогрузчики, бензиновые, электрические, внедорожные. Оптимальный вариант – купить вилочные погрузчики у официального дистрибьютора. Компания предоставит гарантийное сервисное обслуживание, ремонт погрузчиков. Как правило, производители автопогрузчиков определяют регламент обслуживания техники, которому необходимо следовать. Своевременное техническое обслуживание позволяет с минимальными затратами средств и времени продлить срок эксплуатации спецтехники.