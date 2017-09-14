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Оборудование для газовых заправок

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Оборудование для газовых заправок

14-09-2017
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Оборудование для газовых заправокОборудование для газовых заправок

На посещаемость газовых заправок большое влияние оказывают три фактора – цена топлива, качество предоставляемого сервиса и уровень технической оснащенности. Данные критерии тесно взаимосвязаны, и даже при предложении неплохого сервисного обслуживания, но с отсутствием качественной оснастки, заправка не привлечет много клиентов. К тому же, сервис не станет первоклассным, если будет отсутствовать современное и прогрессивное оборудование для газовых заправок.

Из множества систем эксплуатации АГЗС особое внимание уделяется емкостям для хранения газовых резервов. С учетом объемов топлива, удаленности заправочных станций, а также других параметров, к оснащению заправок предъявляют специальные требования:

    •    Безопасность. Газ легко воспламеняется и может взорваться, поэтому оборудование должно быть надежным. Для уменьшения всех рисков, резервуары закапывают под землю.
    •    Соответствие разработанным нормам и стандартам.
    •    Соответствие экологическим требованиям.
    •    Простота в эксплуатации.
    •    Обеспечение свободного доступа к терминалам.

Решения, создаваемые в настоящее время, отвечают всем необходимым условиям. Емкости для хранения газа производят из стали или железобетона. Толщина их стенок внушительна, поэтому они могут выдерживать сильные механические нагрузки. Помимо этого, контейнеры должны быть герметичными, для достижения чего при их производстве используют современные методы соединения, такие как аргонная сварка и углеродистая среда. Сварка позволяет создавать двусторонние швы, увеличивающие прочность оборудования.

При выборе оснащения для АГЗС обращают внимание на его стоимость, вместительность, тонкости установки и комплектацию. Лучше, если компания, в которой вы делаете покупку, осуществит организацию работы агрегатов, под чем подразумевается монтаж, первоначальный запуск, техобслуживание и оформление документации.

АГЗС на сегодняшний день является прибыльным бизнесом, который только набирает свои обороты. Постепенно автолюбители отказываются от бензина в пользу газового топлива, стремясь сэкономить на расходах. Строительство газовой заправки выходит в гораздо меньшую сумму, чем организация АЗС, однако оборудованию здесь необходимо уделить большое внимание. Покупать оснащение для АГЗС следует в проверенных организациях, гарантирующих безопасность системы вне зависимости от ее стоимости.
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