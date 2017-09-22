Правила выбора шин для автомобиля



От качества автомобильных шин и их соответствия техническим особенностям транспортного средства напрямую зависит безопасность вождения. Хорошая резина не только повышает безопасность, но и снижает расход горючего и уменьшает нагрузку на узлы машины. Поэтому к выбору шин следует относиться ответственно.



Резина, которая представлена в различных специализированных магазинах, различается по многим характеристикам. В первую очередь, автовладелец замечает различия в цене на шины одного и того же типоразмера. На стоимость шин влияет состав, который используется при изготовлении резины. Сейчас на производстве применяются различные наполнители, которые повышают эксплуатационные характеристики продукта. Из-за них и увеличивается цена. Также добавляются усилители, разрабатываются рисунки протектора. Поэтому перед покупкой надо определиться с бюджетом, на основании которого можно делать выбор.



В крупных магазинах, например в



Перед покупкой шин необходимо изучить документацию на свое транспортное средство. В ней указывается, какой типоразмер покрышек может быть установлен. На самой резине данная информация указывается на боковой поверхности, поэтому найти в магазине шины нужного размера можно самостоятельно. Маркировка представляет собой набор цифр и букв. Например, 235/65 R 108Н. Первая цифра говорит о ширине изделия, вторая о высоте в процентах от ширины. Буква R означает, что каркас шины радиального типа. Если буква отсутствует, значит, установлен каркас диагонального типа. В настоящий момент практически вся резина представлена с каркасом радиального типа. Последняя цифра и буква указывают на максимальную нагрузку и скорость соответственно. При выборе стоит помнить, что для лета лучше покупать широкую резину, для увеличения пятна контакта. На зиму лучше брать более узкие покрышки.



Не последнее место при выборе шин занимает их протектор. Именно он формирует пятно контакта машины с дорогой. Его задачей также является защита резины от механических повреждений. Различается рисунок протектора по направлению и наличию симметрии. Выбирать его необходимо в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.



Самым распространенным является симметричный ненаправленный рисунок. Такая резина имеет доступную стоимость и достойное качество. Шины универсальные, а при установке не нужно учитывать, в каком направлении вращается колесо. Но шины данного вида не предназначены для езды на больших скоростях.



Протектор с ассиметричным ненаправленным рисунком улучшает управляемость транспортного средства, как на сухом, так и на влажном дорожном покрытии. При установке такой резины необходимо учитывать маркировку. Если автомобиль часто ездит в дождь, лучше обратить внимание на резину с протектором, имеющим симметричный направленный рисунок. Он позволяет эффективно удалять воду, которая попадает в пятно контакта. При установке таких шин также необходимо учитывать направление рисунка.



Самые дорогие покрышки обычно имеют протектор с ассиметричным направленным рисунком. Он улучшает управляемость автомобиля, и можно чувствовать себя уверенно в любых условиях. Правила выбора шин для автомобиляОт качества автомобильных шин и их соответствия техническим особенностям транспортного средства напрямую зависит безопасность вождения. Хорошая резина не только повышает безопасность, но и снижает расход горючего и уменьшает нагрузку на узлы машины. Поэтому к выбору шин следует относиться ответственно.Резина, которая представлена в различных специализированных магазинах, различается по многим характеристикам. В первую очередь, автовладелец замечает различия в цене на шины одного и того же типоразмера. На стоимость шин влияет состав, который используется при изготовлении резины. Сейчас на производстве применяются различные наполнители, которые повышают эксплуатационные характеристики продукта. Из-за них и увеличивается цена. Также добавляются усилители, разрабатываются рисунки протектора. Поэтому перед покупкой надо определиться с бюджетом, на основании которого можно делать выбор.В крупных магазинах, например в http://www.autoexpert.ru/ , можно получить консультацию по выбору шин. В данной компании вся продукция предлагается напрямую от производителя, поэтому стоимость на шины и диски не завышена. В данной фирме можно не только купить резину, но и обслуживать автомобиль: отремонтировать колеса, провести шиномонтаж, пройти техобслуживание и многое другое.Перед покупкой шин необходимо изучить документацию на свое транспортное средство. В ней указывается, какой типоразмер покрышек может быть установлен. На самой резине данная информация указывается на боковой поверхности, поэтому найти в магазине шины нужного размера можно самостоятельно. Маркировка представляет собой набор цифр и букв. Например, 235/65 R 108Н. Первая цифра говорит о ширине изделия, вторая о высоте в процентах от ширины. Буква R означает, что каркас шины радиального типа. Если буква отсутствует, значит, установлен каркас диагонального типа. В настоящий момент практически вся резина представлена с каркасом радиального типа. Последняя цифра и буква указывают на максимальную нагрузку и скорость соответственно. При выборе стоит помнить, что для лета лучше покупать широкую резину, для увеличения пятна контакта. На зиму лучше брать более узкие покрышки.Не последнее место при выборе шин занимает их протектор. Именно он формирует пятно контакта машины с дорогой. Его задачей также является защита резины от механических повреждений. Различается рисунок протектора по направлению и наличию симметрии. Выбирать его необходимо в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.Самым распространенным является симметричный ненаправленный рисунок. Такая резина имеет доступную стоимость и достойное качество. Шины универсальные, а при установке не нужно учитывать, в каком направлении вращается колесо. Но шины данного вида не предназначены для езды на больших скоростях.Протектор с ассиметричным ненаправленным рисунком улучшает управляемость транспортного средства, как на сухом, так и на влажном дорожном покрытии. При установке такой резины необходимо учитывать маркировку. Если автомобиль часто ездит в дождь, лучше обратить внимание на резину с протектором, имеющим симметричный направленный рисунок. Он позволяет эффективно удалять воду, которая попадает в пятно контакта. При установке таких шин также необходимо учитывать направление рисунка.Самые дорогие покрышки обычно имеют протектор с ассиметричным направленным рисунком. Он улучшает управляемость автомобиля, и можно чувствовать себя уверенно в любых условиях.



