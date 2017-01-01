На российском рынке снизились цены на кроссовер Ford Explorer



Автопроизводитель Ford сообщил, что цены на кроссовер Explorer российской сборки снижены. Плюс к этому, представители компании рассказали о своем намерении добиться того, чтобы версия автомобиля Limited не облагалась налогом на роскошь.



Размер скидки на каждую из комплектаций кроссовера составил 100 000 рублей. В результате, купить в России автомобиль в базовой комплектации XLT теперь можно за 2 649 900 рублей. Данный автомобиль оснащен двигателем, объемом 3,5 литра, мощностью 249 лошадиных сил. Управляет данным мотором автоматическая трансмиссия. Ведущими являются две колесные оси.



Автомобиль в комплектации XLT оснащается климат-контролем на три зоны, современной развлекательной системой, которой можно управлять голосом, камерой заднего вида и дисплеем, диагональю 8 дюймов. Боковые зеркала и лобовое стекло имеют обогрев. Сидения обтянуты кожей, а передние сидения также оснащены функцией обогрева. Установлена светодиодная оптика, противотуманные фары и парктроники. При покупке такого автомобиля с рук стоит проверить его на сайте



Стоимость более дорогой комплектации после снижения цен оказалась меньше трех миллионов. Она составила 2 939 000 рублей. Но пока из списка автомобилей, которые облагаются повышенным налогом, данную модификацию авто не убрали. То есть при приобретении данного транспортного средства придется платить налог на роскошь.



Стоимость самой дорогой комплектации, даже с учетом скидки, почти на 100 тысяч превышает порог в 3 миллиона, поэтому приобретя ее, придется платить повышенный налог. Данный автомобиль после коррекции цен все равно считается роскошью.



Снижение цены произошло и на версию Spotr. Данный автомобиль оснащен турбированным двигателем, объемом 3,5 литра, мощностью 340 лошадиных сил. После изменения цен, его стоимость составила 3 319 000 рублей.



Причиной снижения стоимости известного кроссовера стала стабилизация курса валют. Изменения цен в пользу покупателей произошли и у других производителей. На российском рынке снизились цены на кроссовер Ford ExplorerАвтопроизводитель Ford сообщил, что цены на кроссовер Explorer российской сборки снижены. Плюс к этому, представители компании рассказали о своем намерении добиться того, чтобы версия автомобиля Limited не облагалась налогом на роскошь.Размер скидки на каждую из комплектаций кроссовера составил 100 000 рублей. В результате, купить в России автомобиль в базовой комплектации XLT теперь можно за 2 649 900 рублей. Данный автомобиль оснащен двигателем, объемом 3,5 литра, мощностью 249 лошадиных сил. Управляет данным мотором автоматическая трансмиссия. Ведущими являются две колесные оси.Автомобиль в комплектации XLT оснащается климат-контролем на три зоны, современной развлекательной системой, которой можно управлять голосом, камерой заднего вида и дисплеем, диагональю 8 дюймов. Боковые зеркала и лобовое стекло имеют обогрев. Сидения обтянуты кожей, а передние сидения также оснащены функцией обогрева. Установлена светодиодная оптика, противотуманные фары и парктроники. При покупке такого автомобиля с рук стоит проверить его на сайте https://avtobot.net , чтобы убедиться в «чистоте» документов.Стоимость более дорогой комплектации после снижения цен оказалась меньше трех миллионов. Она составила 2 939 000 рублей. Но пока из списка автомобилей, которые облагаются повышенным налогом, данную модификацию авто не убрали. То есть при приобретении данного транспортного средства придется платить налог на роскошь.Стоимость самой дорогой комплектации, даже с учетом скидки, почти на 100 тысяч превышает порог в 3 миллиона, поэтому приобретя ее, придется платить повышенный налог. Данный автомобиль после коррекции цен все равно считается роскошью.Снижение цены произошло и на версию Spotr. Данный автомобиль оснащен турбированным двигателем, объемом 3,5 литра, мощностью 340 лошадиных сил. После изменения цен, его стоимость составила 3 319 000 рублей.Причиной снижения стоимости известного кроссовера стала стабилизация курса валют. Изменения цен в пользу покупателей произошли и у других производителей.



