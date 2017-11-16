Некоторые особенности перевозки опасных грузов автотранспортом



Под опасными грузами понимают вещества, которые могут причинить вред здоровью человека и/или окружающей среде. Правила перевозки таких грузов установлены законодательно, поскольку при ДТП можно нанести непоправимый ущерб природе и человеку. Видов опасных соединений множество, поэтому специалисты разбили их по категориям опасности, в общей сложности их девять.



Для груза каждого класса опасности разработаны свои нормы перевозки и хранения, обозначенные в ГОСТ и ДОПОГ. Если груз транспортируют на территории завода, производящего эти же опасные вещества, данные требования не учитывают.







• Автомобиль оборудуется по ГОСТ, а водителю выдается пакет необходимых документов.

• Если авто используется для транспортировки опасных грузов постоянно, то оснащается выпускной трубой, которую располагают перед радиатором. Если технически это невозможно, монтаж трубы осуществляется справа, но не в зоне топливного соединения. Бак не должен взаимодействовать с теплом или электричеством.

• Транспортное средство окрашивают в соответствующий цвет, кроме того, на нем должны присутствовать значки, предупреждающие об опасности.

• Уровень напряжения в автомобиле не должен превышать 24 Вт, электропровода заключают в бесшовную оболочку, устойчивую к агрессивным средам, все предохранители содержат в исправности. В отделение с аккумулятором проводится система вентиляции, рядом с аккумулятором размещают выключатель.

• Внутри кузова не должно быть ламп с резьбой и торчащих проводов. На лампы устанавливают решетки.

• Автомобили оснащают цепочкой, обеспечивающей заземление.

• Корпус авто должен быть герметичным, прочным, с вентиляционной системой. Обивка корпуса изготавливается только из огнестойких материалов. Цистерны и трубы тоже должны иметь защитные элементы, предохраняющие их от поломки даже при опрокидывании.

• Транспортировка опасных грузов производится на автомобилях, оснащенных желтыми предупреждающими огнями и необходимым набором инструментов. Разрешается использовать не более одного прицепа или полуприцепа.



Перевозка опасных грузов требует соблюдения норм и стандартов, регулируемых различными организациями. Выполнение всех требований транспортировки проверяется в ГИБДД. Некоторые особенности перевозки опасных грузов автотранспортомПод опасными грузами понимают вещества, которые могут причинить вред здоровью человека и/или окружающей среде. Правила перевозки таких грузов установлены законодательно, поскольку при ДТП можно нанести непоправимый ущерб природе и человеку. Видов опасных соединений множество, поэтому специалисты разбили их по категориям опасности, в общей сложности их девять.Для груза каждого класса опасности разработаны свои нормы перевозки и хранения, обозначенные в ГОСТ и ДОПОГ. Если груз транспортируют на территории завода, производящего эти же опасные вещества, данные требования не учитывают. Доставка опасных грузов осуществляется на специально предназначенном для перевозки транспорте, который также должен соответствовать определенным стандартам:• Автомобиль оборудуется по ГОСТ, а водителю выдается пакет необходимых документов.• Если авто используется для транспортировки опасных грузов постоянно, то оснащается выпускной трубой, которую располагают перед радиатором. Если технически это невозможно, монтаж трубы осуществляется справа, но не в зоне топливного соединения. Бак не должен взаимодействовать с теплом или электричеством.• Транспортное средство окрашивают в соответствующий цвет, кроме того, на нем должны присутствовать значки, предупреждающие об опасности.• Уровень напряжения в автомобиле не должен превышать 24 Вт, электропровода заключают в бесшовную оболочку, устойчивую к агрессивным средам, все предохранители содержат в исправности. В отделение с аккумулятором проводится система вентиляции, рядом с аккумулятором размещают выключатель.• Внутри кузова не должно быть ламп с резьбой и торчащих проводов. На лампы устанавливают решетки.• Автомобили оснащают цепочкой, обеспечивающей заземление.• Корпус авто должен быть герметичным, прочным, с вентиляционной системой. Обивка корпуса изготавливается только из огнестойких материалов. Цистерны и трубы тоже должны иметь защитные элементы, предохраняющие их от поломки даже при опрокидывании.• Транспортировка опасных грузов производится на автомобилях, оснащенных желтыми предупреждающими огнями и необходимым набором инструментов. Разрешается использовать не более одного прицепа или полуприцепа.Перевозка опасных грузов требует соблюдения норм и стандартов, регулируемых различными организациями. Выполнение всех требований транспортировки проверяется в ГИБДД.



