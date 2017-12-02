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В Париже запустили первый маршрут с автобусами-беспилотниками

2-12-2017
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В Париже запустили первый маршрут с автобусами-беспилотникамиВ Париже запустили первый маршрут с автобусами-беспилотниками

В Париже запустили первый маршрут с беспилотными автобусами. Общее количество людей, которых они перевозят в течение дня, – 18 000 работников из 220 организаций. Общая протяженность маршрута составляет 1,2 км, количество небольших автобусов марки EasyMile EZ210 на этом маршруте – 2, и курсируют они с интервалом 8 минут. Вместительность каждого транспортного средства - 12 человек.

Данное мероприятие является частью программы «Smart city territorial demonstrators», запуск которой состоялся в 2016 году. Более того, на данный момент специалисты занимаются сбором комментариев тех людей, которые уже пользовались данной услугой, а также анализом полученной информации с целью усовершенствования введенных в обращение технологий. По мнению компании Transdev, проводящей это испытание, мероприятие позволит сделать шаг в разработках к дальнейшему развитию беспилотных перевозок.

Комфортный переезд являются частью повседневной жизни, и поскольку не каждый имеет собственный автомобиль, или же не хочет использовать его постоянно, существует множество альтернативных решений. Так, если вы собираетесь в отпуск, можно позаботиться и о трансфере, пример https://kiwitaxi.ru/bulgaria/to/bansko. Компании, в которых работают профессионалы, обеспечивают максимальный уровень комфорта для своих клиентов, предлагая сервис класса премиум по демократичным ценам.

В настоящее время над созданием беспилотных автобусов работает целый ряд компаний, и инвестирование в этой сфере довольно значительное. В связи с этим, вышеописанная категория услуг является высокобюджетной отраслью с высоким уровнем сделок.

EasyMile - французское предприятие, которое, наряду с другими проектами по производству беспилотников, планирует использовать свои разработки для повышения уровня жизни. Свой автобус EZ10, способный развить скорость до 40 км/ч, организация уже тестирует в Соединенных Штатах и Сингапуре.

Российские заводы также постепенно набирают обороты в этой сфере. На промышленной выставке, проходившей в Екатеринбурге, «КАМАЗ» и НИИ НАМИ представили беспилотный автомобиль совместного производства – автобус ШАТЛ. Вызов авто осуществляется через смартфон.

Компании, занимающиеся разработкой беспилотных автобусов, собираются использовать свои новшества в городских условиях. Это может быть маршрут городского транспорта, путь до организации или университета, а также другие трассы.
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