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Объем закупок локомотивов в 2018 году будет увеличен на 30%

14-12-2017
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Объем закупок локомотивов в 2018 году будет увеличен на 30%Объем закупок локомотивов в 2018 году будет увеличен на 30%

ОАО «Российские железные дороги» рассказали о своих планах на 2018 год. Компания собирается увеличить количество приобретаемой техники на 30% по отношению к 2017 году. То есть будет приобретено 600 единиц техники. При этом останавливаться компания не собирается, и будет увеличивать закупки локомотивов для обновления составов и в последующие годы. В 2019 году, согласно проекту, будет приобретен 731 локомотив, а в 2020 – 746 локомотивов. На это будет выделено 98,5 миллиарда рублей и 105,4 миллиарда рублей соответственно. Такую информацию предоставил Олег Валинский. С ней также можно ознакомиться на сайте компании.

«Российские железные дороги» будут обновлять парк локомотивов до 2025 года. В текущем году было закуплено 459 локомотивов. В следующем году в планах компании приобретение 600 локомотивов. Из них 175 и 123 электровоза переменного и постоянного тока соответственно,  157 тепловозов для маневрирования, 97 тепловозов для перевозки груза. Остальные локомотивы пассажирские. На это компания собирается потратить 79,5 миллиарда рублей.

Олег Валинский уже делал заявление о планах по закупкам. Он сообщал, что в период с 2018 по 2025 годы в компании планируется приобрети 5,4 тысячи локомотивов. Также будет произведен ремонт техники. Он коснется 14,9 тысяч единиц техники.

Также сотрудники РЖД разрабатывают новый проект, в соответствии с которым можно будет увеличить эффективность работы локомотивов. Повышение производительности снизит потребность в локомотивах на 2 тысячи. Такие планы рассчитаны на период до 2025 года. Кроме этого, будут вестись работы по повышению качества ремонтов составов и увеличению их надежности. Данные меры также приведут к снижению потребности в локомотивах на 1 тысячу единиц.

В настоящий момент в РЖД идет работа над вопросом проведения конкурсов при закупке локомотивов. Планируется заключать контракты, по которым продавец должен будет сам поставлять машины, обслуживать и ремонтировать их.
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