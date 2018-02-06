Современные упаковочные материалы: распространенные виды и применение

Впервые различные приспособления для упаковки, хранения и перемещения различных продуктов и изделий появились в древние времена. Необходимость в их изготовлении обуславливалась желанием людей обеспечить сохранность результатов труда. Для производства таких упаковок использовались подручные природные материалы – глина, дерево, кожа, розги. Со временем человечеством были изобретены многочисленные искусственные виды сырья и разработаны уникальные технологии изготовления. Современный рынок предлагает сотни вариантов упаковок, отличающихся составом, характеристиками и предназначением.

Популярные аксессуары для упаковки

Сегодня в различных торговых точках можно приобрести множество упаковочных материалов для:

продуктов питания;

лекарственных препаратов;

строительных материалов;

бытовой техники и прочих изделий.

Для их изготовления применяются металлы и сплавы, дерево, стекло, картон, бумага и полимеры. Каждый вариант тары имеет свои эксплуатационные характеристики.

Металлическая тара

Изделия данной группы производятся из листов стали, жести или алюминия. Поверхности металла обрабатываются специальными средствами, что предупреждает его взаимодействие с продуктами и защищает от негативного воздействия окружающей среды. Наиболее распространенная сфера применения металлической тары – хранение и перевозка жидкостей и летучих веществ. В отдельную категорию входят упаковки для консервации. Самой известной консервной тарой является банка для супа от бренда Campbells.

Бумажные упаковочные изделия

Современный магазин недорогих упаковочных материалов предлагает массу видов тары из бумаги и картона – пакеты, коробки, листы и прочее. Изделия этого образца отличаются экологической безопасностью, дешевизной, простотой утилизации. Бумага отлично подходит для вторичной переработки, легко поддается окрашиванию и нанесению печати. Эти факторы обуславливают ее популярность при упаковке, хранении и доставке:

продуктов питания;

инструментов и оборудования;

лекарств и химических препаратов;

строительных материалов;

посуды, книг и тысяч иных наименований изделий.

Деревянная упаковка

Сюда входят ящики, коробки, сундуки, корзины, бочки, паллеты. Производится тара из различных пород древесины, а также из отходов мебельных фабрик. Такая упаковка получила широкое распространение при хранении и перевозке:

товаров продовольственной группы – фруктов, овощей, мяса, рыбы;

непродовольственных продуктов – всевозможных красок, порошков, метизов, строительных смесей.

Тара из полимера

Этот вид упаковки сегодня занимает лидирующие позиции. Полимеры используются для производства пленок и пакетов, банок и бутылок, канистр и т. д. Появились они благодаря открытиям ученых, датируемых первой половиной прошлого столетия. Так, в 1907 году немецкие инженеры разработали силикон. В 1911 году химик из Швейцарии изобрел целлофан. Примерно в это же время были открыты формальдегидные смолы. Полиэтилентерефталат появился благодаря бельгийскому химику в 1941 году. Современные технологии позволяют использовать перечисленные вещества для производства дешевой, безопасной, легкой и прочной тары.

Стеклянная тара

Стекло является одним из самых древних упаковочных материалов. Впервые технология его производства появилась в Древнем Египте. Местные мастера научились изготавливать из стекла сосуды причудливых форм. Они применялись для хранения благовоний, растительных лекарств, красок. Современная стеклянная тара постепенно утрачивает актуальность. Применяется она для жидких продуктов – молока, алкоголя, овощных, фруктовых и ягодных консервов.