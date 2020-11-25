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Интермодальные контейнерные грузоперевозки
25-11-2020
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Контейнерные перевозки очень популярны. Они позволяют перевозить товары на большие расстояния, между континентами, используя различные виды транспорта. Причем товар по-прежнему защищен благодаря тому, что находится в закрытом металлическом ящике и никто во время транспортировки его не трогает. Современные контейнерные перевозки екатеринбург доступны в любой точке страны.
Основные преимущества услуги
Контейнеры унифицированы, во всем мире и для всех видов транспорта используются одни и те же контейнеры, что позволяет выработать фиксированные схемы логистики.
При планировании сотрудничества с контрагентом из Средней Азии, Кавказа также стоит рассмотреть вариант поставки контейнерным транспортом. Он имеет преимущества автомобильного транспорта: возможность перевозки от двери до двери без перевалки товара, что обеспечивает безопасность товара, в то же время часто оказывается более оптимальным по стоимости. С другой стороны, время доставки увеличивается. Поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально.
При выборе транспортной компании стоит обратить внимание на опыт в перевозках и перевалках аналогичной группы товаров, учитывая знание правил перевозки, например, опасных, фитосанитарных, ветеринарных и т.д.
Технологические нюансы
Для транспортировки используются 20-футовые и 40-футовые контейнеры. Это стандартные виды, они могут быть частными (принадлежать грузоотправителю или логистическому оператору, судовладельцу) или государственными. Наибольшие опасения клиентов часто связаны с перевалкой, поэтому при выборе железнодорожного переезда и перевалочного терминала необходимо тщательно проверить его компетентность.
Дополнительное спокойствие обеспечивает страхование груза на всем маршруте перевозки. В настоящее время по всем вопросам вы можете проконсультироваться с экспертами компании.
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