Армен Саркисян: история развития бизнеса

Основано на высоких технологиях: о бизнесе Армена Саркисяна

Его холдинг создает и развивает высокотехнологичные платформы и продукты, объединяя предприятия из финансового и телекоммуникационного секторов, сфер ритейла, онлайн-медиа и электронной коммерции. Саркисяну удалось вывести бизнес на передовую цифровизации в российской экономике.

Холдинг S8 Capital, созданный Арменом Саркисяном, входит в число крупнейших технологических компаний и налогоплательщиков страны. В его штате работает свыше двух тысяч специалистов, часть из них — высококлассные профессионалы в сфере IT.

Компании холдинга Саркисяна специализируются на создании и развитии инновационных продуктов и цифровых платформ, в том числе на базе интеллектуальной обработки данных (Big Data). В числе стратегических партнеров S8 Capital — мировые лидеры сферы информационных технологий, в числе которых Microsoft, Cisco, Oracle, ведущие консалтинговые компании. Все это позволяет разрабатывать и реализовывать проекты, соответствующие лучшим мировым практикам.

В активах S8 Capital — компании, услугами которых ежедневно пользуются десятки тысяч россиян. С их помощью можно подобрать лучшие товары или страховые продукты на самых выгодных условиях, узнать самые свежие спортивные новости, всегда быть на связи или даже в одночасье стать миллионером.

Лотерейный бизнес: прошлое и настоящее

Армен Саркисян пришел в лотерейную индустрию в начале XXI столетия. Компания «Орглот», которой бизнесмен руководил в те годы, являлась оператором Всероссийской государственной лотереи «Гослото». Организатором выступал Росспорт.

Вскоре Саркисяном был основан новый бренд — «Столото». В 2012 году компания выступала распространителем пяти тиражных лотерей, организуемых Минспортом РФ. В их числе были «Государственная жилищная лотерея», три варианта «Гослото» (в декабре 2020 года переименованные в «Спортлото») и всенародно любимое «Русское лото». В 2013-м ассортимент пополнили «Рапидо» и «Спортлото 6 из 49». Спустя еще год — «Всё по сто», где можно было выиграть смартфон или автомобиль, купив билет за 100 рублей (на сегодняшний день уже не проводится). Постепенно количество лотерей, распространителем которых выступает «Столото», достигло 17-ти (в их числе семь тиражных и 10 бестиражных): сегодня компания является крупнейшей в своем сегменте.

В 2014 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ «О лотереях» и некоторые законодательные акты Российской Федерации». Этот документ кардинально изменил структуру российского лотерейного рынка: в числе организаторов остались только государственные структуры (министерства спорта и финансов). Частным компаниям, одной из которых стало «Столото» Саркисяна, отвели роль распространителей.

Эта мера была вынужденной. Еще в начале 2000-х годов российский лотерейный рынок погрузился в хаос и больше напоминал восточный базар: больше 300 организаторов, каждый из которых сулил большие выигрыши, но редко когда их выплачивал. В итоге доверие к лотереям рухнуло: в народе их начали называть «лохотронами», количество участников упало с 70% взрослого населения в советское время до 4% в нулевых. Госказна недополучала огромные суммы.

Перед государством стояло несколько стратегически важных задач, главная из которых — вернуть доверие россиян к лотереям. Для этого нужно было очистить рынок от компаний с сомнительным реноме. Те, кто хотел остаться в лотерейной индустрии, должны были обладать безупречной репутацией и доказать честность и прозрачность своей деятельности.

Бренд «Столото», принадлежащий «Технологической Компании «Центр» Армена Саркисяна, решил эту задачу с помощью высоких технологий. Компания разработала и внедрила собственную цифровую экосистему, которая позволила работать с огромными массивами данных и обеспечила высокую производительность и прозрачность лотерейного процессинга.

Проще говоря, «Столото» создало надежную и безопасную систему распространения лотерейных билетов и выплат выигрышей. Цифровая платформа, включающая в себя более 140 систем, позволяет проводить до 800 финансово значимых транзакций каждую секунду и около 500 тиражей в сутки. Она также дает возможность взаимодействовать с многомиллионной аудиторией участников лотерей в режиме реального времени. Сегодня компания входит в десятку крупнейших в мире по доле e-commerce, реализуя более половины билетов в онлайн-пространстве.

Гарантом выплат выступают организаторы лотерей — Минфин и Минспорт России. Надзорную функцию осуществляет Федеральная налоговая служба, которой с 2021 года в онлайн-режиме доступна витрина данных «Столото». Стоит отметить, что к системе налогового мониторинга присоединились такие крупнейшие российские компании, как «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Аэрофлот», уверенные в надежности и прозрачности своих бизнес-процессов.

Как показывает статистика, совместными усилиями государству и бизнесу удалось изменить ситуацию. Количество участников лотерей кратно выросло за относительно небольшой срок: с 4 до почти 30% жителей страны старше 18 лет.

На сегодняшний день более 6400 участникам лотерей купленные билеты принесли от 1 миллиона рублей и более. Одному из счастливых победителей одной из лотерей удалось стать миллиардером.

Общий объем перечисленных отчислений и сборов от лотерейной деятельности в бюджеты разных уровней РФ с учетом целевых отчислений к концу сентября 2021 года превысил 35,5 миллиарда рублей.

Развитие холдинга Саркисяна

Бизнес Армена Саркисяна быстро разросся до масштабов холдинга. Сегодня он представляет собой многопрофильную структуру, включающую в себя ряд высокотехнологичных компаний. В числе активов S8 Capital:

спортивное онлайн-издание Sport24.ru, ежемесячная аудитория которого превышает 25 миллионов человек;

сайт-агрегатор предложений от компаний в сфере страховых услуг Strahovka.ru;

интернет-сервис сравнения цен Price.ru, предоставляющий информацию о стоимости нескольких десятков миллионов товаров в разных торговых точках;

генератор инновационных решений ТК «Центр», занимающийся созданием и реализацией передовых цифровых проектов;

первый в РФ виртуальный телеком-оператор Next Mobile, обеспечивающий надежное соединение практически в любой точке страны.

Армен Саркисян продолжает инвестировать в развитие высоких технологий, что позволяет S8 Capital укреплять свои позиции на рынке. Миссия холдинга Армена Саркисяна заключается в создании удобных цифровых решений, способных вывести бизнес-процессы компаний из разных сфер деятельности на новый уровень. В сотрудничестве с мировыми лидерами индустрии информационных технологий S8 Capital развила уникальные для отечественного рынка компетенции.



Саркисян Армен Меружанович создал разнонаправленный бизнес. Его холдинг включен РБК в список 500 крупнейших компаний России.