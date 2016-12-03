Компания «Лукойл» начала выпускать бензин нового экологического стандарта Евро-6



От качества топлива во многом зависит работа двигателя автомобиля. Хороший бензин или дизель меньше засоряет окружающую среду. Поэтому многие производители топлива стремятся создавать качественную продукцию, постоянно совершенствуя свои технологии.



Компания «Лукойл» сделала большой прорыв в топливной сфере. Она начала выпускать бензин стандарта Евро-6. Производство нового бензина стартовало на заводе, расположенном в городе Волгоград. Такую информацию предоставил прессе президент компании «Лукойл» Вагит Алеклеров. По его словам, в последнее время растет спрос на экологичное топливо. И компания готовится к увеличению количества и объемов заказов на топливо высокой экологичности, и сможет предложить людям лучшую продукцию.



Класс топлива показывает, какое количество вредных веществ содержится в выхлопных газах работающих транспортных средств. Чем класс выше, тем качественнее топливо. Конечно, на такой бензин цены выше, но если использовать



Новое топливо от компании «Лукойл» имеет стандарт Евро-6. Это означает, что если использовать его на новых автомобилях, то объем выбросов углекислых газов составит на километр пути не более 130 грамм. А это существенно ниже, чем при использовании топлива, которое сейчас предлагается на автозаправках.



Для того, чтобы начать производство топлива стандарта Евро-6, компания «Лукойл» провела реконструкцию своих заводов. Она внедрила новые технологии, провела обучение персонала.



Как рассказывают представители компании «Лукойл», до 2000 года большие заказы были на мазут, но в 21 веке ситуация изменилась. Стали расти заказы на бензин и дизель высокого качества. Это и стимулирует компанию повышать класс экологичности топлива. Директор компании также отметил, что Россия занимает сейчас 33 место (из 61) по доступности бензина для населения. Компания «Лукойл» начала выпускать бензин нового экологического стандарта Евро-6От качества топлива во многом зависит работа двигателя автомобиля. Хороший бензин или дизель меньше засоряет окружающую среду. Поэтому многие производители топлива стремятся создавать качественную продукцию, постоянно совершенствуя свои технологии.Компания «Лукойл» сделала большой прорыв в топливной сфере. Она начала выпускать бензин стандарта Евро-6. Производство нового бензина стартовало на заводе, расположенном в городе Волгоград. Такую информацию предоставил прессе президент компании «Лукойл» Вагит Алеклеров. По его словам, в последнее время растет спрос на экологичное топливо. И компания готовится к увеличению количества и объемов заказов на топливо высокой экологичности, и сможет предложить людям лучшую продукцию.Класс топлива показывает, какое количество вредных веществ содержится в выхлопных газах работающих транспортных средств. Чем класс выше, тем качественнее топливо. Конечно, на такой бензин цены выше, но если использовать топливные карты , то можно хорошо экономить. Поэтому многие люди пользуются такой возможностью.Новое топливо от компании «Лукойл» имеет стандарт Евро-6. Это означает, что если использовать его на новых автомобилях, то объем выбросов углекислых газов составит на километр пути не более 130 грамм. А это существенно ниже, чем при использовании топлива, которое сейчас предлагается на автозаправках.Для того, чтобы начать производство топлива стандарта Евро-6, компания «Лукойл» провела реконструкцию своих заводов. Она внедрила новые технологии, провела обучение персонала.Как рассказывают представители компании «Лукойл», до 2000 года большие заказы были на мазут, но в 21 веке ситуация изменилась. Стали расти заказы на бензин и дизель высокого качества. Это и стимулирует компанию повышать класс экологичности топлива. Директор компании также отметил, что Россия занимает сейчас 33 место (из 61) по доступности бензина для населения.



