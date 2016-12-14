Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам



Комитет по транспорту и строительству разработал законопроект, в соответствии с которым в регионах будет разрешено самостоятельно вводить плату за въезд в город и за пересечение магистралей, и устанавливать тарифы. В настоящий момент такой документ передан нижней палате на рассмотрение. Данный законопроект охватывает не только грузовые автомобили, но и все транспортные средства.



В документе сказано, что власти всех субъектов Российской Федерации могут ограничивать или запрещать движение транспортных средств или их видов. Ограничения могут устанавливаться по количеству пассажиров в машине, экологическому классу, принадлежности и т.д. Может устанавливаться плата на определенное время суток или дни недели.



Если законопроект будет одобрен и вступит в силу, то власти любого города или поселка смогут вводить любые сборы с автовладельцев. Например, мэр Москвы может установить плату за въезд в город автомобилей, которые не соответствуют экологическому стандарту «Евро 4», или вообще сделать платной езду машин в пределах Садового кольца.



Как считают аналитики, такой возможность сразу решат воспользоваться руководители поселений, где наблюдаются проблемы в бюджете. Они будут вытягивать деньги из автовладельцев, чтобы пополнять бюджеты. И если это произойдет, то многим людям придется пересесть на общественный транспорт. А для доставки товаров даже на небольшие расстояния будут использоваться услуги специализированных компаний. И даже



Принятие данного законопроекта сильно ударит по карману автовладельцев. Но мало вероятности, что в Государственной Думе проголосуют против дополнительных сборов в бюджеты. Хотя еще летом Соколов обещал, что федеральные власти не имеют никакого отношения к идее сделать региональные дороги платными. Но уже осенью отношение к данной идее было поменяно. Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогамКомитет по транспорту и строительству разработал законопроект, в соответствии с которым в регионах будет разрешено самостоятельно вводить плату за въезд в город и за пересечение магистралей, и устанавливать тарифы. В настоящий момент такой документ передан нижней палате на рассмотрение. Данный законопроект охватывает не только грузовые автомобили, но и все транспортные средства.В документе сказано, что власти всех субъектов Российской Федерации могут ограничивать или запрещать движение транспортных средств или их видов. Ограничения могут устанавливаться по количеству пассажиров в машине, экологическому классу, принадлежности и т.д. Может устанавливаться плата на определенное время суток или дни недели.Если законопроект будет одобрен и вступит в силу, то власти любого города или поселка смогут вводить любые сборы с автовладельцев. Например, мэр Москвы может установить плату за въезд в город автомобилей, которые не соответствуют экологическому стандарту «Евро 4», или вообще сделать платной езду машин в пределах Садового кольца.Как считают аналитики, такой возможность сразу решат воспользоваться руководители поселений, где наблюдаются проблемы в бюджете. Они будут вытягивать деньги из автовладельцев, чтобы пополнять бюджеты. И если это произойдет, то многим людям придется пересесть на общественный транспорт. А для доставки товаров даже на небольшие расстояния будут использоваться услуги специализированных компаний. И даже самые лучшие жд перевозки по России кстати говоря станут дешевле, чем доставка товаров на собственном транспорте.Принятие данного законопроекта сильно ударит по карману автовладельцев. Но мало вероятности, что в Государственной Думе проголосуют против дополнительных сборов в бюджеты. Хотя еще летом Соколов обещал, что федеральные власти не имеют никакого отношения к идее сделать региональные дороги платными. Но уже осенью отношение к данной идее было поменяно.



