Компания РТИТС собирается разработать систему весового контроля для «Платона» Компания РТИТС собирается разработать систему весового контроля для «Платона»



Система «Платон» функционирует всего год. За это время ее работа постоянно анализировалась специалистами. Рассматривались вопросы интеграции «Платона» с различными ведомствами, а также обсуждались возможные нововведения. Одним из них является установка автоматических систем весогабаритного контроля.



Исполнители подобных решений обычно определяются по результатам конкурса. На нем все желающие выполнить работу подают заявки, обозначая свою стоимость. Но на этот раз есть вероятность, что решение будет принято без конкурса. Компания РТИТС уже подала заявку в правительство, в которой обозначила свой интерес к проекту и предварительные суммы затрат.



Стоимость проекта по разработке автоматических систем контроля веса и габаритов транспортных средств уже была определена. Капитальные затраты при условии глубокой интеграции с «Платоном» должны составить 22,5 млрд рублей. Если система будет разрабатываться без «Платона», то затраты окажутся на 14 млрд рублей выше. При этом компания РТИТС в своем заявлении указала размер капитальных затрат выше.



В тестовом режиме система весового контроля работает с 2016 года в Вологодской области. Аналогичные пункты за такой срок выявляют около 30 тысяч нарушений, и выписываются штрафы на сумму от 150 до 500 тысяч рублей. После запуска автоматической системы, количество выявленных нарушений увеличилось в 30 раз, а сумма штрафа превысила 1 миллион рублей. Когда новые системы будут разработаны и установлены во всех пунктах контроля, компаниям предоставляющим услуги грузоперевозок, нужно будет внимательнее следить за массой груза, чтобы не платить штрафы - передает



Система «Платон» ожидает еще одно нововведение. В начале февраля правительство внесло поправки в закон, которые коснулись стоимости тарифа. С 15 апреля цена километра возрастет до 3,06 рубля (сейчас плата составляет 1,53 рубля). Для дальнобойщиков будет действовать понижающий коэффициент 0,82. Компания РТИТС собирается разработать систему весового контроля для «Платона»Система «Платон» функционирует всего год. За это время ее работа постоянно анализировалась специалистами. Рассматривались вопросы интеграции «Платона» с различными ведомствами, а также обсуждались возможные нововведения. Одним из них является установка автоматических систем весогабаритного контроля.Исполнители подобных решений обычно определяются по результатам конкурса. На нем все желающие выполнить работу подают заявки, обозначая свою стоимость. Но на этот раз есть вероятность, что решение будет принято без конкурса. Компания РТИТС уже подала заявку в правительство, в которой обозначила свой интерес к проекту и предварительные суммы затрат.Стоимость проекта по разработке автоматических систем контроля веса и габаритов транспортных средств уже была определена. Капитальные затраты при условии глубокой интеграции с «Платоном» должны составить 22,5 млрд рублей. Если система будет разрабатываться без «Платона», то затраты окажутся на 14 млрд рублей выше. При этом компания РТИТС в своем заявлении указала размер капитальных затрат выше.В тестовом режиме система весового контроля работает с 2016 года в Вологодской области. Аналогичные пункты за такой срок выявляют около 30 тысяч нарушений, и выписываются штрафы на сумму от 150 до 500 тысяч рублей. После запуска автоматической системы, количество выявленных нарушений увеличилось в 30 раз, а сумма штрафа превысила 1 миллион рублей. Когда новые системы будут разработаны и установлены во всех пунктах контроля, компаниям предоставляющим услуги грузоперевозок, нужно будет внимательнее следить за массой груза, чтобы не платить штрафы - передает Kabanchik.ua Система «Платон» ожидает еще одно нововведение. В начале февраля правительство внесло поправки в закон, которые коснулись стоимости тарифа. С 15 апреля цена километра возрастет до 3,06 рубля (сейчас плата составляет 1,53 рубля). Для дальнобойщиков будет действовать понижающий коэффициент 0,82.



