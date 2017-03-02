Правила перевозки строительных материалов разного типа



Транспортировка строительных материалов требуется не только строительным организациям, но и обычным людям. Доставить на дачу песок или сайдинг для строительства или ремонта дома на собственном автомобиле проблематично. Поэтому требуется привлекать спецтехнику, которая сможет выполнить данную задачу.



Большинство компаний, которые предлагают услуги перевозки строительных материалов, сами предлагают транспортное средство, соответствующее типу груза. Крупные фирмы всегда выполняют данную работу в соответствии с правилами транспортировки. И люди, которые постоянно выполняют



Если есть желание сэкономить, можно обратиться к частному лицу или арендовать машину, и осуществить перевозку самостоятельно. Но в этом случае нужно знать, какая техника необходима для перевозки стройматериалов, и какие нормы нужно соблюдать.



Все строительные материалы можно разделить на несколько групп. Это насыпные, стеновые, железобетонные грузы, металлоконструкции, растворы и длинномерные материалы. Для каждого типа груза используется своя технология перевозки.



Насыпные материалы перевозятся с помощью самосвалов. Груз насыпается в кузов авто экскаватором, а при выгрузке открывается заслонка, кабина наклоняется, и материал высыпается в нужное место. Стеновые материалы (кирпич, пеноблоки и т.д.) перевозят в грузовых машинах в поддонах.



Большая сложность заключается в доставке растворов, особенно цемента. Данный материал боится влаги, а для здоровья человека он опасен. Поэтому цемент должен перевозиться в специальных герметичных цементовозах, в которых раствор постоянно перемешивается. Сложности есть и при транспортировке железобетонных изделий. Они должны располагаться на подвижной платформе под небольшим углом, и быть хорошо закреплены. При этом, плиты не должны соприкасаться друг с другом. Только при таких условиях можно избежать поломки материала. Правила перевозки строительных материалов разного типаТранспортировка строительных материалов требуется не только строительным организациям, но и обычным людям. Доставить на дачу песок или сайдинг для строительства или ремонта дома на собственном автомобиле проблематично. Поэтому требуется привлекать спецтехнику, которая сможет выполнить данную задачу.Большинство компаний, которые предлагают услуги перевозки строительных материалов, сами предлагают транспортное средство, соответствующее типу груза. Крупные фирмы всегда выполняют данную работу в соответствии с правилами транспортировки. И люди, которые постоянно выполняют ремонт квартир или загородных домов, всегда обращаются в такие организации.Если есть желание сэкономить, можно обратиться к частному лицу или арендовать машину, и осуществить перевозку самостоятельно. Но в этом случае нужно знать, какая техника необходима для перевозки стройматериалов, и какие нормы нужно соблюдать.Все строительные материалы можно разделить на несколько групп. Это насыпные, стеновые, железобетонные грузы, металлоконструкции, растворы и длинномерные материалы. Для каждого типа груза используется своя технология перевозки.Насыпные материалы перевозятся с помощью самосвалов. Груз насыпается в кузов авто экскаватором, а при выгрузке открывается заслонка, кабина наклоняется, и материал высыпается в нужное место. Стеновые материалы (кирпич, пеноблоки и т.д.) перевозят в грузовых машинах в поддонах.Большая сложность заключается в доставке растворов, особенно цемента. Данный материал боится влаги, а для здоровья человека он опасен. Поэтому цемент должен перевозиться в специальных герметичных цементовозах, в которых раствор постоянно перемешивается. Сложности есть и при транспортировке железобетонных изделий. Они должны располагаться на подвижной платформе под небольшим углом, и быть хорошо закреплены. При этом, плиты не должны соприкасаться друг с другом. Только при таких условиях можно избежать поломки материала.



