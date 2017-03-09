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В ближайшее время планируется увеличение количества стационарных рамок системы «Платон»

9-03-2017
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В ближайшее время планируется увеличение количества стационарных рамок системы «Платон»В ближайшее время планируется увеличение количества стационарных рамок системы «Платон»

Система «Платон» работает в России уже больше года. За это время зарегистрированных дальнобойщиков становится все больше. И по состоянию на начало марта 2017 года число зарегистрированных в системе грузовых автомобилей увеличилось в два раза по отношению к аналогичной дате 2016 года. В настоящий момент количество зарегистрированных автомобилей составило 800 тысяч, а это более 80%. Увеличивается и количество стационарных рамок «Платона». К концу апреля должны заработать 300 новых рамок, а к середине лета еще 500. За счет этого перевозка в контейнерах станет быстрее.

Увеличение количества стационарных рамок необходимо для «обеления» сегмента рынка. Такое решение позволит усилить контроль за нелегальными перевозчиками, которые не платят деньги. В результате будут созданы равные конкурентные условия в сфере грузоперевозок.

Расширение системы «Платон» возможно и на региональные трассы. Данный вопрос обсуждается уже не первый месяц. Но как заявил Максим Соколов, министр транспорта России, принятие окончательного решения возможно лишь только после окончания срока апробации системы на трасах федерального значения. Основной причиной желания расширить систему «Платон» на региональные дороги являются попытки большегрузных автомобилей миновать платные дороги. При составлении маршрута многие грузоперевозчики стараются объезжать федеральные трассы по региональным дорогам, экономя таким способом денежные средства.

Соколов пояснил, что, несмотря на бесперебойную работу системы «Платон» в течение полутора лет, период ее апробации не закончен. Необходимо проверить, насколько используются все возможности системы для контроля и управления логистикой. А для этого необходим более продолжительный период. Только после этого можно будет решать вопрос о расширении системы «Платон», и взимать плату за проезд с грузовых автомобилей по трассам регионального значения.
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