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Конструкция и применение платформенных тележек

Вчера, 21:58
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Конструкция и применение платформенных тележекКонструкция и применение платформенных тележек

Такие изделия как платформенные тележки нашли широкое применение на складах, супермаркетах и продовольственных магазинах. При помощи подобных приспособлений упрощается транспортировка различных грузов. Перед тем, как купить тележку платформенную, нужно определиться для каких целей будет применяться такое изделие. Чтоб узнать, какую именно модель покупать, ознакомимся с конструктивными особенностями, а также достоинствами и недостатками разных механизмов.

Основным конструктивным элементом рассматриваемой техники считается платформа, которая рассчитана под конкретный вид груза. Перемещение платформы возможно при помощи четырёх колёс, которые закрепляются к её основанию. Для удобства транспортировки в конструкции изделия присутствует ручка.

Следует заметить, что платформы тележек могут поставляться в нескольких исполнениях, решётчатой, а также сплошной. Если брать во внимание последнюю модель, то основание может выполняться из металла, толстого листа фанеры или пластика. Обратите внимание на использование платформ выполненных из фанеры, ведь такие конструкции рекомендовано применять в сухих помещениях.

 Платформа из пластика, покрытого резиновой прослойкой более практична. На подобных поверхностях устойчиво держится груз, к тому же их можно использовать на улице. Металлический настил тоже пользуется популярностью среди кладовщиков, такая платформа имеет устойчивость не только к деформациям, но и к погодным условиям.

Главным назначением платформенной тележки считается перевозка крупногабаритных грузов, массой около 300 килограммов. Облегчить работу оператора поможет тележка с решётчатой платформой, так как подобное изделие имеет гораздо меньшую массу.

Как мы уже говорили, платформенные тележки могут использоваться для перемещения грузов:

- в промышленных цехах;
- на складах;
- на территории коммерческих предприятий;
- в продовольственных магазинах.

При использовании тележек в супермаркетах выбирают модели со специальной платформой, поверхность которой имеет антисептическое покрытие.
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