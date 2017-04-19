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RS-COM » Авто транспорт » Особенности услуги экспедирования груза

Особенности услуги экспедирования груза

19-04-2017
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Особенности услуги экспедирования груза

Услугами грузоперевозок пользуются не только компании, но и частные лица. С помощью грузовых автомобилей груз может доставляться по территории всей страны и за рубеж. Машинами отправляют мебель при переезде, строительные материалы и многое другое. Но если груз имеет для заказчика особую ценность, при грузоперевозке требуется дополнительный контроль, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было ее оперативно решить. В этом случае клиент может посадить своего человека в кабину к водителю, или отправить его личным транспортом. Но далеко не в каждой компании есть сотрудник, который готов провести столько времени в дороге. Вот тут на помощь приходят специализированные организации. И клиенты чаще всего при необходимости сопровождать груз, заказывают услугу экспедирования.

Услугу экспедирования грузов предлагают многие логистические компании. При ее заказе следить за процессом доставки будет обученный человек, который готов к различным непредвиденным ситуациям на дрогах. Заказчик может быть уверен в сохранности вещей. Помимо непосредственного сопровождения груза, исполнители работы полностью берут на себя всю организацию поездки. Из-за этого данная услуга является востребованной.

При заказе экспедирования груза клиент получает ряд преимуществ. Помимо гарантии безопасности грузоперевозки, увеличивается скорость доставки. Заказчик экономит денежные средства, а любые возникшие вопросы решаются быстро и профессионально.

Заказ экспедирования груза чаще всего производится по собственной инициативе клиента. Но бывают ситуации, когда сопровождение грузоперевозки необходимо. К таким ситуациям относится перевозка грузов, габариты которых превышают допустимые. В этом случае грузовой автомобиль должны сопровождать специальные машины. Экспедирование необходимо также при перевозке опасных грузов. Без сопровождения не могут ехать на дальние расстояния автобусы с детьми. В этих случаях также требуется заказывать специальное сопровождение.
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