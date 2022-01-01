Сборный груз из Китая: от чего зависит цена доставки

Импортерам не всегда требуется перевозить крупную партию товара. Если продукции недостаточно для полной загрузки контейнера или транспортного средства, практичным решением становится сборная перевозка: несколько небольших отправлений объединяются в одну транспортную партию. Клиент при этом оплачивает перевозку своего груза, а не всю грузовую емкость.

Поэтому при поиске по запросу сборный груз из Китая цена важно учитывать, что стоимость рассчитывается индивидуально и зависит сразу от нескольких параметров. Совтрансавто предлагает перевозку небольших партий из Китая и рассматривает разные варианты отправки с учетом стоимости и сроков.

Как работает сборная перевозка

Основной принцип такой логистики — консолидация. Грузы нескольких клиентов поступают на склад, формируются в общую отправку и затем перевозятся по согласованному маршруту. После прибытия партии разделяются и направляются своим получателям.

Такая схема особенно актуальна для:

небольших коммерческих партий;

регулярного пополнения товарных запасов;

комплектующих и запасных частей;

образцов продукции;

закупок у нескольких китайских поставщиков.

Развитая евразийская транспортная инфраструктура поддерживает значительный поток товаров из Китая. Например, к ноябрю 2025 года поезда China-Europe Railway Express выполнили суммарно 120 тысяч рейсов, а номенклатура перевозимых товаров достигла 50 тысяч наименований в 53 категориях.

Из чего формируется стоимость доставки

Универсального тарифа для любой небольшой партии не существует. Итоговый расчет зависит от совокупности факторов.

Вес и объем

Для логиста важна не только фактическая масса. Легкий, но объемный товар может занимать значительную часть транспортного пространства, поэтому при расчете учитываются габариты грузовых мест.

Точка отправления в Китае

Стоимость зависит от расположения поставщика относительно консолидационного склада или транспортного узла. Если сначала требуется организовать внутреннюю доставку по территории Китая, она становится отдельной частью логистической цепочки.

Маршрут и способ перевозки

Сборный груз может перемещаться с использованием автомобильного, железнодорожного или мультимодального решения. Совтрансавто указывает среди своих направлений сборные, автомобильные, железнодорожные и мультимодальные перевозки.

Упаковка и особенности товара

Хрупкой, тяжелой или нестандартной продукции может потребоваться дополнительная защита. На организацию доставки также влияют требования к перегрузке, креплению и условиям хранения.

Что подготовить для точного расчета

Чтобы получить корректную оценку перевозки, желательно заранее сообщить:

наименование товара;

количество грузовых мест;

вес и размеры каждого места;

тип упаковки;

адрес поставщика в Китае;

пункт назначения в России;

предполагаемую дату готовности груза.

Чем точнее эти сведения, тем меньше вероятность, что условия потребуется пересматривать после фактического приема партии.

FAQ

Почему нельзя определить стоимость только по весу?

Потому что учитываются также объем, маршрут, упаковка, место забора и особенности товара. Два груза одинаковой массы могут занимать совершенно разный объем.

Когда выгодно отправлять сборный груз?

Как правило, такой вариант рассматривают для партий, которым не требуется отдельная транспортная единица. Консолидация позволяет совместно использовать доступное пространство.

Можно ли объединить товары от разных поставщиков?

Такая схема возможна при правильно организованной консолидации и совместимости грузов по условиям перевозки.

Как получить более предсказуемый расчет

При выборе способа доставки стоит сравнивать не абстрактную цену за килограмм, а полную логистическую цепочку: забор у поставщика, консолидацию, основной маршрут, терминальные операции и доставку до получателя.

Перед расчетом рекомендуется точно измерить груз, проверить упаковку и заранее предоставить сведения о товаре. Такой подход помогает получить более реалистичную оценку расходов и выбрать подходящую схему доставки небольшой партии из Китая в Россию.