Распределённое хранение помогает бизнесу размещать запасы ближе к регионам продаж, сокращать логистические плечи и быстрее пополнять маркетплейсы. Но сама по себе сеть складов ещё не гарантирует экономии: важно, сколько стоит хранение и обработка, насколько удобно управлять остатками и можно ли быстро перемещать товары между регионами.

В новом обзоре сравнили пять 3PL-операторов: ТК «КИТ», СДЭК Фулфилмент, Яндекс Маркет, «Деловые Линии» и ПЭК. Компании оценивали по тем параметрам, которые напрямую влияют на эффективность распределённой модели: географии складов, составу услуг, возможностям хранения и обработки, поддерживаемым моделям отгрузки, инструментам учета и управлению запасами. Отдельно учитывалась связь складской инфраструктуры с транспортной сетью.

По итогам сравнения ТК «КИТ» занял первое место в подборке. Его ключевое отличие - возможность объединить в одной логистической схеме хранение, обработку товаров, управление запасами, межрегиональные перемещения и транспортировку. Такой формат позволяет не разделять складские и транспортные операции между несколькими подрядчиками.

ТК «КИТ» предлагает складские услуги под ключ в 22 городах России, работает как с паллетным, так и с поштучным учетом и выполняет полный комплекс складских операций: приемку, комплектацию, упаковку, маркировку, инвентаризацию, обработку возвратов и переупаковку. Для автоматизации предусмотрены WMS, личный кабинет, интеграции с 1С, API и маркетплейсами.

Еще один важный фактор - собственная транспортная инфраструктура. Она позволяет связать региональное хранение с межрегиональными перевозками и последующими отгрузками. Для бизнеса это особенно актуально, когда необходимо одновременно обслуживать несколько регионов и регулярно перераспределять товарные остатки. В материалах компании также заявлено возможное снижение логистических издержек до 40% за счет распределённой сети складов и единого SLA.

При этом распределённое хранение подходит не каждой компании одинаково. На итоговую экономику влияют оборачиваемость товара, объём запасов, региональный спрос, стоимость хранения, количество перемещений и частота пополнения складов. Поэтому при выборе 3PL-оператора важно сравнивать не отдельный тариф, а полную стоимость логистической схемы - от приемки товара до его хранения, перемещения и доставки.

В статье подробно разобрали предложения пяти операторов и показали, когда распределение запасов действительно позволяет сократить расходы, какие параметры учитывать при выборе складов и как сравнивать 3PL-предложения между собой.

Подробнее о возможностях распределенного хранения - на сайте ТК «КИТ».