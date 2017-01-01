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Как искать отзывы об автосалонах для выбора места покупки автомобиля

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Как искать отзывы об автосалонах для выбора места покупки автомобиля

Вчера, 09:33
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Как искать отзывы об автосалонах для выбора места покупки автомобиляКак искать отзывы об автосалонах для выбора места покупки автомобиля

Покупка нового автомобиля для любого человека – это ответственное мероприятие, к которому он готовится долгое время. Не достаточно выбрать модель желаемого транспортного средства. Необходимо определиться, в каком автосалоне его покупать.

При покупке автомобиля можно столкнуться с рядом неприятностей и проблем. Поэтому прежде чем отправляться за своим новым железным другом, стоит изучить отзывы об автосалонах. Только после можно с уверенностью просмотреть каталог автосалонов и выбрать оптимальное место для покупки машины.

Найти реальные отзывы об автосалонах можно в сети интернет. Для этого достаточно вбить в поисковую систему соответствующий запрос. После этого можно перейти на специальные сервисы, где люди оставляют отзывы о разных точках продаж машин. На некоторых официальных сайтах автосалонов есть возможность просмотреть отзывы. Но мало вероятности, что администраторы сайта допустят размещения о себе плохой информации. Поэтому лучше пользоваться независимыми ресурсами. Там всегда можно найти отзывы, например, про сеть автосалонов - Фаворит Моторс.

При прочтении отзывов стоит обращать внимание на многие моменты. Во-первых – это качество обслуживания. Был ли менеджер, который продавал автомобиль, компетентным и вежливым. Не пытался ли он навязать ненужные услуги и дополнительное оборудование. Можно ли было получить дополнительную скидку. Хорошо изучив подобную информацию из разных отзывов можно уберечься от ненужных трат и хорошо сэкономить.

Если автомобиль планируется приобрести в кредит, следует в отзывах найти подобную информацию об этом. Сейчас большинство автосалонов заключают договора с банками, и получить кредит можно прямо в салоне буквально за несколько минут. Но процентные ставки могут сильно различаться, так как список банков-партнеров в разных автосалонах разный.

Еще одно большое преимущество автосалона – это возможность оформить на месте все необходимые документы. Если такая возможность есть, то клиенты чаще все указывают это в отзывах. В хороших автосервисах можно сразу купить полис ОСАГО и КАСКО. Компания заключает договора с разными страховыми фирмами, и при желании оформить полис, специалист узнает стоимость разных предложений. Клиенту предлагаются на выбор самые приемлемые по цене варианты. Это намного удобнее, чем ездить по разным офисам и выбирать место для оформления страховок.
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