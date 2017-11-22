Китай занялся разработкой скоростных грузовых поездов



Китайская компания CRRC занялась разработкой технологий, позволяющих сделать грузовые перевозки значительно менее емкими по времени. Новые железнодорожные составы будут развивать скорость, превышающую 250 км/ч. Данный проект является частью программы по развитию передового железнодорожного транспорта.



В настоящее время транспортные мощности Китая полностью соответствуют необходимому уровню, однако в недалеком будущем, в связи с ростом рынка экспресс-доставки, условия изменятся. По статистике, доход этого рынка в 2016 году составил 60 млрд. долларов, что выше прошлогоднего показателя на 44,6%. Имеющегося транспортного и железнодорожного технического оснащения Китая будет недостаточно, и реализация проекта станет выходом из ситуации.



В начале ноября 2017 года состоялось совещание, тема которого была посвящена развитию транспортной системы. Предприятием, ответственным за реализацию проекта повышения скорости перевозок по железной дороге, была назначена компания CRRC Qiqihar. В общем, в разработке грузовых составов с необходимыми характеристиками примут участие более 20 учреждений. На проект было выделено около 66 млн. долларов, испытания планируется завершить к 2019 году. Скорость проведения работ поражает многих специалистов, поскольку срок реализации проекта не превышает двух лет.



Сегодня сфера логистики развита достаточно хорошо, и на рынке с легкостью можно найти организацию, осуществляющую транспортировку грузов в соответствии со всеми требованиями. Компания



Развитию логистики уделяется большое внимание во всем мире. Летом упоминалось, что в 2019 году Россия совместно с Китаем планирует создать скоростной поезд, который, по мнению экспертов, обеспечит наиболее качественную транспортировку грузов. Также говорилось, что высокоскоростной состав сможет развивать скорость до 400 км/ч, и в реализации программы на тот момент принимали участие группа «Синара», компания Siemens и вышеупомянутая корпорация CRRC.



В долгосрочной перспективе магистраль Москва-Казань имеет все шансы стать одной из составляющих дороги Моска-Пекин и программы «Шелковый путь». Как упомянул президент РЖД Олег Белозеров, реализация проекта может осуществиться до 2022 – 2023 г.г. Китай занялся разработкой скоростных грузовых поездовКитайская компания CRRC занялась разработкой технологий, позволяющих сделать грузовые перевозки значительно менее емкими по времени. Новые железнодорожные составы будут развивать скорость, превышающую 250 км/ч. Данный проект является частью программы по развитию передового железнодорожного транспорта.В настоящее время транспортные мощности Китая полностью соответствуют необходимому уровню, однако в недалеком будущем, в связи с ростом рынка экспресс-доставки, условия изменятся. По статистике, доход этого рынка в 2016 году составил 60 млрд. долларов, что выше прошлогоднего показателя на 44,6%. Имеющегося транспортного и железнодорожного технического оснащения Китая будет недостаточно, и реализация проекта станет выходом из ситуации.В начале ноября 2017 года состоялось совещание, тема которого была посвящена развитию транспортной системы. Предприятием, ответственным за реализацию проекта повышения скорости перевозок по железной дороге, была назначена компания CRRC Qiqihar. В общем, в разработке грузовых составов с необходимыми характеристиками примут участие более 20 учреждений. На проект было выделено около 66 млн. долларов, испытания планируется завершить к 2019 году. Скорость проведения работ поражает многих специалистов, поскольку срок реализации проекта не превышает двух лет.Сегодня сфера логистики развита достаточно хорошо, и на рынке с легкостью можно найти организацию, осуществляющую транспортировку грузов в соответствии со всеми требованиями. Компания Логист для всех организует грузоперевозки максимально эффективно и экономично, а груз доставляется вовремя.Развитию логистики уделяется большое внимание во всем мире. Летом упоминалось, что в 2019 году Россия совместно с Китаем планирует создать скоростной поезд, который, по мнению экспертов, обеспечит наиболее качественную транспортировку грузов. Также говорилось, что высокоскоростной состав сможет развивать скорость до 400 км/ч, и в реализации программы на тот момент принимали участие группа «Синара», компания Siemens и вышеупомянутая корпорация CRRC.В долгосрочной перспективе магистраль Москва-Казань имеет все шансы стать одной из составляющих дороги Моска-Пекин и программы «Шелковый путь». Как упомянул президент РЖД Олег Белозеров, реализация проекта может осуществиться до 2022 – 2023 г.г.



