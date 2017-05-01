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ВАЗ освобождает мощности площадки в Ижевске для сборки модели Lada Vesta

Вчера, 18:15
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ВАЗ освобождает мощности площадки в Ижевске для сборки модели Lada VestaВАЗ освобождает мощности площадки в Ижевске для сборки модели Lada Vesta

В настоящее время сборка лифтбека Lada Granta осуществляется в Ижевске. Производитель принял решение использовать именно эту площадку, чтобы загрузить свободные мощности. Решение о переносе связано с тем, что завод в Ижевске будет использоваться для сборки всех моделей Lada Vesta, спрос на которые постоянно увеличивается. Поэтому требуется освободить мощности площадки, чтобы увеличить производство новой модели. Перенос будет осуществляться в новогодние каникулы, и должен быть завершен 9 января. Возобновлена сборка лифтбека должна быть в феврале.

Универсалы и седаны Lada Vesta пользуются в России большой популярностью. Вполне возможно, что машины будут продаваться и за рубеж, и аренда автомобиля в Милане не будет никого удивлять.

В конце октября начались продажи новых универсалов Lada Vesta SW и Lada Vesta Cross. Автомобили привлекли внимание многих автовладельцев, поэтому на них сразу образовалась очередь. Обе модели имеют под капотом бензиновые двигатели. Мотор «по слабее» имеет объем 1.6 литра и мощность 106 лошадиных сил. Второй 1.8 литровый двигатель имеет мощность 122 л.с. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Также можно заказать авто с роботом.

Модель Lada Vesta SW доступна в двух комплектациях. Базовая версия Comfort имеет фронтальные подушки безопасности, системы безопасности, кондиционер, подогрев передних сидений. Руль регулируется в двух направлениях, зеркала заднего вида имеют электро регулировку и обогрев. Стоимость универсала начинается от 639 900 рублей. В комплектации Luxe (702 000 рублей) добавляются боковые подушки безопасности, обогрев фронтального стекла, различные датчики и климат-контроль.

Автомобиль Lada Vesta Cross получил большой дорожный просвет 203 мм. Он продается только в более дорогой комплектации. Цена начинается от 755 900 рублей. Универсал имеет литые диски 17 размера, защитный обвес. Автомобиль также отличает оригинальный дизайн салона.
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