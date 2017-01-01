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Международные контейнерные перевозки

Вчера, 21:35
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Международные контейнерные перевозкиКонтейнерные транспортировки – выгодный, удобный и безопасный способ доставки товаров. Достоинства международных контейнерных перевозок очевидны. До сих пор морские транспортировки остаются одним из востребованных, недорогих и надёжных видов доставки. При перевозке в контейнере груз максимально защищён от механических повреждений, возникающих при перегрузке товаров с платформы на платформу, ударах, столкновениях и других возможных инцидентах. Кроме того, универсальность контейнеров позволяет осуществлять морские контейнерные перевозки любыми видами транспорта: авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным.

В наши дни существует большое количество разновидностей контейнеров. Выбор модификации зависит от конкретного типа товара, целей и требований, предъявляемых к определённому виду груза. Большое преимущество морских контейнерных перевозок – стандартный размер контейнеров для конкретного вида товаров, поэтому перевозчики могут составить оптимальный план погрузки.

Среди других достоинств международных контейнерных перевозок:

  1. Уменьшение временных затрат на погрузку и разгрузку, и, как следствие, сокращение простоя транспорта.
  2. Повышение скорости морских контейнерных перевозок штучных товаров, т.к. отправитель помещает большое количество однотипных грузов в один контейнер. Вместо большого количества перевозок достаточно одной.
  3. Не требуется подбирать тару для каждой отдельной партии товаров, а также закреплять её на транспорте, что сильно экономит материальные ресурсы при международных контейнерных транспортировках.
  4. Возможность организации интермодальных перевозок – контейнер можно сразу же перегрузить с одного транспорта на другой.

При организации морских контейнерных транспортировок, а международных контейнерных перевозок в особенности, нужно тщательно выбирать партнёра, специализирующего именно на этих видах доставки. Одним из направлений холдинга AsstrA являются морские контейнерные перевозки.

Наш холдинг организует международные контейнерные перевозки товаров любой сложности, в любом направлении и любым типом транспорта, а также мультимодальные транспортировки. Компания AsstrA осуществляет морские контейнерные перевозки буквально в любую точку мира. Заказчиками компании являются как физические, так и юридические лица. Мы подходим ответственно к любым видам заказов: как крупным, так и небольшим партиям товаров. Высокая точность и скорость доставки грузов, построение оптимальных маршрутов, многолетний опыт – главные достоинства нашего холдинга.
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