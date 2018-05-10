Быстрый способ получить деньги

Существует законный способ быстро получить деньги – их одолжить. Но где, на какой срок и сколько? Небольшие суммы можно позаимствовать у родных и друзей. Микрозаймы можно получить за несколько часов в микрофинансовых организациях, но на короткий срок и за приличные проценты. Если же речь идет о значительном объеме средств, то в этом случае выручит крупная финансовая компания. При этом желательно, чтобы клиент предложил в залог ликвидное имущество: недвижимость, личный автомобиль, ценные бумаги.

Банк или автоломбард: говорим об оперативности и требованиях

Быстро – понятие относительное. Кому-то деньги нужны здесь и сейчас, а кого-то устраивает получение кредита через три дня или неделю. В любом случае нужно понимать, что для банка придется собрать большой пакет документов, а рассмотрение и одобрение выдачи кредита займет минимум несколько дней, иногда и неделю. И не факт, что решение будет положительным, особенно если в кредитной истории претендента на заем есть «черные пятна», отсутствуют поручители или под сомнением платежеспособность.

Проблема может возникнуть также и с объектом залога. Если он не является с точки зрения банка ликвидным, то вероятность получения заимствования сводится к нулю. Критерии ликвидности жилой недвижимости: хорошее состояние квартиры или дома, удачное месторасположение, наличие нормально работающих инженерно-технических коммуникаций, отсутствие незаконных перепланировок.

Относительно личных автомобилей, предлагаемых в качестве залогового имущества, банки устанавливают ограничения по маркам автотранспортных средств, году выпуска. Еще два важных требования: заемщик должен быть собственником закладываемого дома или авто, а имущество не должно иметь обременения.

Автоломбарды работают более оперативно и не столь придирчивы к заемщикам: от клиента не требуют увесистого пакета документов. А вопросы прежних заимствований и прошлая финансовая дисциплинированность клиента никого не интересует.

Основная деятельность автоломбардов – выдача ссуд под залог автотранспортных средств. Однако крупные компании сегодня не ограничиваются залоговыми автомашинами, золотом, электроникой. Так, например, автоломбард «МирЗаймов» предлагает услуги не только автозайма, характерные для автоломбардов Москвы, но и кредитует под залог недвижимости.

Упрощенная процедура включает оценку имущества, оформление договора, передачу на хранение автомобиля, ПТС или документов на квартиру. Весь процесс занимает максимум несколько часов.

Большинство современных автоломбардов работают круглосуточно, что повышает оперативность выдачи средств.

На что обратить внимание

Быстрое оформление займа зависит не только от кредитного продукта, компетентности менеджеров автоломбарда, но и от подготовленности клиента. Заемщику необходимо иметь при себе все требуемые документы. Их немного, но перечень зависит от вида залогового имущества.

Чтобы предметно разговаривать с работниками финансовой компании, желательно предварительно определить стоимость объекта залога, узнать предлагаемую сумму кредита, процентные ставки, уточнить наличие скрытых комиссий. Большинство автоломбардов заинтересованы в привлечении клиентов, поэтому такие услуги, как оценка залогового имущества, пролонгация договора, оформление документов – бесплатные.

Найти выгодные предложения сегодня несложно, а оформить заем и получить нужные средства можно быстро, без всяких проволочек.