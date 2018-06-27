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Компания Haohua Tire показала новые зимние шины Lanvigator

27-06-2018
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Компания Haohua Tire показала новые зимние шины LanvigatorКомпания Haohua Tire показала новые зимние шины Lanvigator

В Кельне прошла выставка шин, на которой компания Haohua Tire представила новые шины для езды в холодное время года Icepower. Шины нешипованные, рисунок протектора асимметричный, в нем присутствуют крупные блоки, которые существенно улучшили управляемость. Для того, чтобы увеличить сцепление колес с дорогой при движении по мокрому или заснеженному покрытию, были добавлены продольные канавки прямой и зигзагообразной формы. В центральной части протектора вид канавок был оптимизирован, чтобы увеличить тяговое усилие. Кромки стали острыми, это улучшило ходовые свойства по зимней дороге.

При производстве резины производитель использует новую резиновую смесь. Она более мягкая, что повышает безопасность и характеристики при низких температурах. Новинку в ближайшее время можно будет приобрести во многих магазинах, в том числе через viatti.ru. Стоимость пока названа не была. Известно, что будет представлено 20 размеров, коммерческое название – Compasal SN-3.

Компания в рамках выставки представила еще одну новинку. Это всесезонная резина Catchfors A/S. С помощью данного продукта, производитель планирует повысить свое присутствие на рынке европейских стран. На маркировке колес имеется изображение снежинки и горы с тремя вершинами. Это означает, что резина может использоваться при езде зимой и получила соответствующие сертификаты.

Новинка хорошо держит автомобиль на поворотах за счет наличия крупных блоков на протекторе. В центральной части рисунок протектора имеет переменный шаг, который снижает уровень шума. Резина прочная и износостойкая. В ее конструкции появились металлокордные брекеры повышенной прочности. Для увеличения размера пятна соприкосновения колеса с дорожным покрытием был добавлен дополнительный нейлоновый слой. Новый состав резиновый смеси увеличил срок службы шин без снижения уровня безопасности. Резина будет продавать в 30 размерах. Ее продажи также должны начаться в ближайшее время.
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