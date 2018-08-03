Kia Soul 2019 года



Автопроизводитель Kia объявил о рестайлинге кроссовера Kia Soul, усовершенствовав его дизайн и интерьер, а также расширив функциональные возможности.



Бренд улучшил экстерьер автомобиля, дополнив его новой оптикой, гармонично сочетающейся с решеткой радиатора; фары оснащены ксеноновыми лампами и светодиодами. По бокам расположены противотуманные фары, на центральной перемычке разместился номерной знак. Плоский капот и широкий воздухозаборник добавляют уникальность образу, неокрашенный пластик и защита серебристого цвета делают авто внешне похожим на внедорожник.



В Kia Soul



Дизайн дополняет усовершенствованная задняя часть. Вместительный багажник имеет широкую дверь; объем багажного отделения составляет 354 л, если сложить сиденья второго ряда, объем увеличивается до 686 л. Конструкция вертикальных стоп-сигналов состоит из трех частей, задние фары объединены темной линией, проходящей по пятой двери. На плоской крыше расположен спойлер с повторителем стоп-сигналов, двухцветный бампер имеет серую защиту и светоотражатели.



Интерьер авто также не остался без внимания разработчиков. Нижняя часть руля срезана для облегчения посадки водителя, на ней разместились кнопки управления аудиосистемой и климат-контролем, под которыми находятся дополнительные кнопки. Изменений в приборной панели не произошло. Салон Kia Soul стал не менее удобным, и подойдет даже высокорослому автолюбителю; вариантов обивки два – износостойкая ткань или экокожа.



Бренд предлагает 4 варианта бензинового мотора и 1 дизельный. Наиболее простая модификация комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 124 л.с., она доступна с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП. Более мощный мотор отличается мощностью 132 л.с. и используется только с АКПП. Комплектация с дизельным двигателем установлена в авто для европейского рынка, объем мотора составляет 1,6 л, мощность – 128 л.с.; существует версия с двигателем 2 л мощностью 150 л.с.



Автоцентр на Столичном предлагает широкий модельный ряд Kia, поэтому каждый заинтересованный потребитель сможет подобрать для себя подходящий вариант авто и комплектацию.



Производитель планирует выпустить и электрическую версию нового автомобиля. Модель будет оснащена аккумуляторами на 27 кВт, при этом ее запас хода составит 150 км. Мощность данной версии – 111 л.с., на зарядку до 80% будет уходить около получаса. Официально продажи электромобиля в России не объявлены, его цена составит от 18 до 30 тыс. у.е. Kia Soul 2019 годаАвтопроизводитель Kia объявил о рестайлинге кроссовера Kia Soul, усовершенствовав его дизайн и интерьер, а также расширив функциональные возможности.Бренд улучшил экстерьер автомобиля, дополнив его новой оптикой, гармонично сочетающейся с решеткой радиатора; фары оснащены ксеноновыми лампами и светодиодами. По бокам расположены противотуманные фары, на центральной перемычке разместился номерной знак. Плоский капот и широкий воздухозаборник добавляют уникальность образу, неокрашенный пластик и защита серебристого цвета делают авто внешне похожим на внедорожник.В Kia Soul https://avtocentr.com.ua/kia/soul-new/ также был изменен боковой экстерьер, дополненный оригинальными деталями. Динамичность модели придают ровное остекление и наклонные задние стойки, плоская крыша оснащена серебристыми рейлингами для транспортировки крупногабаритных грузов, хромированные ручки гармонично смотрятся с сигналами поворота и боковыми зеркалами. Стандартная версия автомобиля имеет 16-дюймовые колеса, расширенные модели будут отличаться от обычных аналогов 17- или 18-дюймовыми колесами.Дизайн дополняет усовершенствованная задняя часть. Вместительный багажник имеет широкую дверь; объем багажного отделения составляет 354 л, если сложить сиденья второго ряда, объем увеличивается до 686 л. Конструкция вертикальных стоп-сигналов состоит из трех частей, задние фары объединены темной линией, проходящей по пятой двери. На плоской крыше расположен спойлер с повторителем стоп-сигналов, двухцветный бампер имеет серую защиту и светоотражатели.Интерьер авто также не остался без внимания разработчиков. Нижняя часть руля срезана для облегчения посадки водителя, на ней разместились кнопки управления аудиосистемой и климат-контролем, под которыми находятся дополнительные кнопки. Изменений в приборной панели не произошло. Салон Kia Soul стал не менее удобным, и подойдет даже высокорослому автолюбителю; вариантов обивки два – износостойкая ткань или экокожа.Бренд предлагает 4 варианта бензинового мотора и 1 дизельный. Наиболее простая модификация комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 124 л.с., она доступна с 6-ступенчатой МКПП или 6-диапазонной АКПП. Более мощный мотор отличается мощностью 132 л.с. и используется только с АКПП. Комплектация с дизельным двигателем установлена в авто для европейского рынка, объем мотора составляет 1,6 л, мощность – 128 л.с.; существует версия с двигателем 2 л мощностью 150 л.с.Автоцентр на Столичном предлагает широкий модельный ряд Kia, поэтому каждый заинтересованный потребитель сможет подобрать для себя подходящий вариант авто и комплектацию.Производитель планирует выпустить и электрическую версию нового автомобиля. Модель будет оснащена аккумуляторами на 27 кВт, при этом ее запас хода составит 150 км. Мощность данной версии – 111 л.с., на зарядку до 80% будет уходить около получаса. Официально продажи электромобиля в России не объявлены, его цена составит от 18 до 30 тыс. у.е.



