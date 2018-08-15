Виды авиационных контейнеров

Авиационные контейнеры создаются из композитных материалов либо алюминиевых сплавов. Они используются для комфортной перевозки грузов и их надежного крепления в специализированных отсеках самолетов. Иногда грузы перевозятся на паллетах с использованием специализированной упаковочной сети. Обычная их высота должна составлять около 164 сантиметров. В грузовом авиатранспорте она, как и вес груза, может быть существенно больше.

Как обозначаются виды авиаконтейнеров

ИАТА (международная ассоциация, контролирующая все средства воздушного транспорта) в обозначении типов контейнеров применяет код из 3 латинских символов. Это заглавные буквы, которые обозначают конкретные характеристики таких емкостей. К примеру, RKE либо AKE. Каждая из букв прямо показывает на определенные свойства средства/емкости для пакетирования груза.

Первый символ говорит о том, что они являются:

- сертифицированными (A) либо несертифицированными средствами (D) для применения в воздушном пространстве.

- неструктурными (U) либо структурными устройствами;

- имеющими установки теплоизоляции, термоконтроля или холодильные устройства.

Например, несертифицированный термальный авиаконтейнер обозначается символом M, а сертифицированный — R.

Второй латинский буквенный символ обозначает базовые параметры изделий:

A. (88 на 125 дюймов) B (88 на 108 дюймов) E (53 на 88 дюймов) F (96 на 117 3/4 дюймов) G (96 на 238 1/2 дюймов) H (96 на 359 1/4 дюймов) J (96 на 480 дюймов) K (60.4 на 61.5 дюймов) L (60.4 на 125 дюймов) M (96 на 125 дюймов) N (61.5 на 96 дюймов) P (47 на 60.4 дюймов) Q (60.4 на 96 дюймов) R-X. (от 96 до 125 дюймов) R-Y (96 дюймов) R-Z (более 125 дюймов)

Третий символ обозначает контур емкости, силу вильчатого вида подъемника, а также вид удерживающей системы, если используются сетки либо паллеты. Обозначение расшифровывается комплексно.

Также авиаконтейнеры делятся на емкости, предназначенные для верхней и нижней палубы. Первые имеют большие размеры, а вторые более компактны. Такое отношение параметров обусловлено особенностями строения воздушного судна, в частности его выпуклостью.

Подавляющее количество грузов транспортируется на коммерческих рейсах, связанных с перевозкой пассажиров. Поэтому контейнеров, предназначенных для верхней палубы, в большинстве случаев гораздо меньше, чем для нижней.

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