Все Новости
 
 

Виды авиационных контейнеров

Kia Soul 2019 года

Мощности крымской паромной переправы могут отдать под логистический центр

Компания Haohua Tire показала новые зимние шины Lanvigator

В Санкт-Петербурге завершилась реконструкция Финляндского вокзала и поезда «Аллегро»

Быстрый способ получить деньги

Основные причины подорожания доллара на международном рынке

В Великобритании появились пластиковые карты для слабовидящих людей

Рулевые редукторы: назначение, разновидности, основные поломки

В Закон об ОСАГО могут быть внесены изменения

Автомобилям на газу могут снизить тарифы в системе «Платон»

В Тверской области появятся пункты для контроля веса грузовых автомобилей

RS-COM » Авиа транспорт » Виды авиационных контейнеров

Виды авиационных контейнеров

15-08-2018
Версия для печати

Виды авиационных контейнеровАвиационные контейнеры создаются из композитных материалов либо алюминиевых сплавов. Они используются для комфортной перевозки грузов и их надежного крепления в специализированных отсеках самолетов. Иногда грузы перевозятся на паллетах с использованием специализированной упаковочной сети. Обычная их высота должна составлять около 164 сантиметров. В грузовом авиатранспорте она, как и вес груза, может быть существенно больше.

Как обозначаются виды авиаконтейнеров

ИАТА (международная ассоциация, контролирующая все средства воздушного транспорта) в обозначении типов контейнеров применяет код из 3 латинских символов. Это заглавные буквы, которые обозначают конкретные характеристики таких емкостей. К примеру, RKE либо AKE. Каждая из букв прямо показывает на определенные свойства средства/емкости для пакетирования груза.

Первый символ говорит о том, что они являются:

- сертифицированными (A) либо несертифицированными средствами (D) для применения в воздушном пространстве.

- неструктурными (U) либо структурными устройствами;

- имеющими установки теплоизоляции, термоконтроля или холодильные устройства.

Например, несертифицированный термальный авиаконтейнер обозначается символом M, а сертифицированный — R.

Второй латинский буквенный символ обозначает базовые параметры изделий:

  1. A. (88 на 125 дюймов)
  2. B (88 на 108 дюймов)
  3. E (53 на 88 дюймов)
  4. F (96 на 117 3/4 дюймов)
  5. G (96 на 238 1/2 дюймов)
  6. H (96 на 359 1/4 дюймов)
  7. J (96 на 480 дюймов)
  8. K (60.4 на 61.5 дюймов)
  9. L (60.4 на 125 дюймов)
  10. M (96 на 125 дюймов)
  11. N (61.5 на 96 дюймов)
  12. P (47 на 60.4 дюймов)
  13. Q (60.4 на 96 дюймов)
  14. R-X. (от 96 до 125 дюймов)
  15. R-Y (96 дюймов)
  16. R-Z (более 125 дюймов)

Третий символ обозначает контур емкости, силу вильчатого вида подъемника, а также вид удерживающей системы, если используются сетки либо паллеты. Обозначение расшифровывается комплексно.

Также авиаконтейнеры делятся на емкости, предназначенные для верхней и нижней палубы. Первые имеют большие размеры, а вторые более компактны. Такое отношение параметров обусловлено особенностями строения воздушного судна, в частности его выпуклостью.

Подавляющее количество грузов транспортируется на коммерческих рейсах, связанных с перевозкой пассажиров. Поэтому контейнеров, предназначенных для верхней палубы, в большинстве случаев гораздо меньше, чем для нижней.

Благодарим компанию "Контейнерный Парк" - лидера на рынке аренды грузовых контейнеров.
Читайте также:

Международные контейнерные перевозки

Стали известны цены на седан Mercedes-Benz CLS нового поколения

На российском рынке снизились цены на кроссовер Ford Explorer

Вилочные погрузчики - Ваши надёжные помощники

Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»

В Воронеж прибыл первый грузовой авиарейс
Контакты


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2018