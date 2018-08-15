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Виды авиационных контейнеров
15-08-2018
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Авиационные контейнеры создаются из композитных материалов либо алюминиевых сплавов. Они используются для комфортной перевозки грузов и их надежного крепления в специализированных отсеках самолетов. Иногда грузы перевозятся на паллетах с использованием специализированной упаковочной сети. Обычная их высота должна составлять около 164 сантиметров. В грузовом авиатранспорте она, как и вес груза, может быть существенно больше.
Как обозначаются виды авиаконтейнеров
ИАТА (международная ассоциация, контролирующая все средства воздушного транспорта) в обозначении типов контейнеров применяет код из 3 латинских символов. Это заглавные буквы, которые обозначают конкретные характеристики таких емкостей. К примеру, RKE либо AKE. Каждая из букв прямо показывает на определенные свойства средства/емкости для пакетирования груза.
Первый символ говорит о том, что они являются:
- сертифицированными (A) либо несертифицированными средствами (D) для применения в воздушном пространстве.
- неструктурными (U) либо структурными устройствами;
- имеющими установки теплоизоляции, термоконтроля или холодильные устройства.
Например, несертифицированный термальный авиаконтейнер обозначается символом M, а сертифицированный — R.
Второй латинский буквенный символ обозначает базовые параметры изделий:
Третий символ обозначает контур емкости, силу вильчатого вида подъемника, а также вид удерживающей системы, если используются сетки либо паллеты. Обозначение расшифровывается комплексно.
Также авиаконтейнеры делятся на емкости, предназначенные для верхней и нижней палубы. Первые имеют большие размеры, а вторые более компактны. Такое отношение параметров обусловлено особенностями строения воздушного судна, в частности его выпуклостью.
Подавляющее количество грузов транспортируется на коммерческих рейсах, связанных с перевозкой пассажиров. Поэтому контейнеров, предназначенных для верхней палубы, в большинстве случаев гораздо меньше, чем для нижней.
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