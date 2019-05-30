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Применение колёсных бульдозеров

30-05-2019
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Применение колёсных бульдозеровГусеничные бульдозеры на первый взгляд намного эффективнее колёсных аналогов — они мощнее и тяжелее, могут перемещать намного большие объёмы грунта. Однако колёсные машины продолжают пользоваться высокой популярностью.

Отличительные особенности колёсных бульдозеров

Основной выигрыш при использовании колёсных машин — от следующих факторов:

  • пневмоколёсная схема позволяет перемещаться по дорогам общего пользования, поэтому они могут добираться к месту работы самостоятельно (нет необходимости использовать транспортёр);
  • наличие шарнирно-сочленённой рамы обеспечивает высокую манёвренность;
  • скорость движения в рабочем цикле намного больше, чем у гусеничных аналогов.

Ограничение на применение колёсной техники накладывает их повышенное давление на грунт — они отлично подходят для работы на твёрдой поверхности и мало приспособлены для мягкой почвы.

В связи с этим производители бульдозерной техники стараются выпускать гусеничные и колёсные модели с сопоставимыми характеристиками. Так, даже такой монстр как Komatsu D475A-5 имеет колёсный аналог — Komatsu WD900 (оба поставляется в Россию официальным дистрибьютором — ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ»). Оба имеют сравнимую мощность — 872 и 867 лошадиных сил, объёмы отвала: 27,2 кубометра у первого и 26 — у второго.

Классификация колёсных бульдозеров

В соответствии с мощностью машины делят на три класса:

  • лёгкие — до 130 лошадиных сил;
  • средние — до 300 лошадиных сил;
  • тяжёлые — более 300 лошадиных сил.

Легкие обычно используются в коммунальной сфере. Они многофункциональны — большой ассортимент сменного оборудования позволяет убирать мусор и снег, рыхлить землю, корчевать пни и кустарники.

Средние в основном задействованы для дорожных работ и в строительстве. С их помощью выравнивают стройплощадки, формируют котлованы под фундамент, распределяют сыпучие материалы, перемещают уголь и другие материалы на складах.

Тяжёлые бульдозеры в основном специализированные, их применяют при добыче полезных ископаемых, постройке масштабных автомагистралей, переработке промышленных отходов. Примеры машин различного класса можно посмотреть на komek.ru.

Исполнительные органы колёсных бульдозеров

Поворотные конструкции негативно воздействуют на колёсную платформу из-за возникающих боковых нагрузок, поэтому для колёсной техники в основном используют жёстко закреплённые к продольной оси отвалы в неповоротном исполнении. Также возможно использование сферических отвалов, состоящих из трёх или пяти секций, сваренных под углами 10 или 15 градусов.
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