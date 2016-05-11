Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

Оперативная транспортировка грузов – залог успеха коммерческой деятельности. Реализация данной задачи требует правильного выбора техники, качественной логистики и страхования. Повышенное внимание уделяют негабаритным грузам. Качество их транспортировки обусловлено профессионализмом предоставляющих услугу специалистов – умением правильно разместить и закрепить перевозимые предметы, технику, мебель. Результатом порчи дорогостоящих товаров станут значительные убытки.

Ищете ответственного перевозчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Воспользуйтесь услугами компании «Тралком-СПб». За 10 лет в сфере перевозок крупногабаритных грузов она получила репутацию превосходного исполнителя.

Вы можете выбрать необходимый транспорт и арендовать спецтехнику из постоянно расширяющегося автопарка компании. Клиенты «Тралком-СПб» получают грузы в оговоренные сроки. Компания предлагает услуги страховки и оформления сопроводительных документов. Перевозка негабаритных грузов в СПб будет выполнена на самом высоком уровне.

Одно из ключевых направлений деятельности исполнителя – перевозка негабаритных грузов. «Тралком-СПб» располагает обширным автопарком машин, оснащенных тралами. Благодаря конструкционным особенностям, эти функциональные прицепы предоставляют возможность осуществлять безопасные и быстрые перевозки крупногабаритных грузов, станков, специальной строительной техники.

Особенность трала – низкая платформа. Это компенсирует высоко расположенный центр тяжести перевозимой спецтехники и обеспечивает стабильность в пути. Опускающиеся направляющие для заезда машины на площадку сокращают время погрузки и разгрузки.

Преимущества транспортировки грузов с помощью трала от «Тралком-СПб»:

высокая скорость реализации поставленных задач. Опытные водители, превосходно функционирующая техника и продуманная логистика минимизируют временные затраты на перемещение из точки отправления в пункт назначения;

безопасность транспортируемых грузов. Современные крепежные элементы исключают риск самостоятельного перемещения по платформе;

минимальная стоимость доставки тяжелой строительной техники к месту предполагаемой эксплуатации или хранения. Вы экономите время и средства, которые потребовались бы для самостоятельного перемещения спецтехники;

индивидуальный подход. Каждый клиент получает трал, соответствующий характеру груза.

Заручитесь поддержкой профессионалов. Перевозка негабаритов в Санкт-Петербурге с «Тралком-СПб» станет выгодной для вас сделкой!