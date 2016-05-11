Все Новости
 
 

Ответственное хранение в банковских структурах

Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам

Компания «Лукойл» начала выпускать бензин нового экологического стандарта Евро-6

Компания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 года

В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных такси

Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перевозить

Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

Взаимовыгодное разделение сфер влияния между консолидаторами грузов и крупными грузовыми авиаперевозчиками

Некоторые правила транспортировки животных авиатранспортом

RS-COM » Авто транспорт » Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

11-05-2016
Версия для печати
Услуги перевозки грузов по Санкт-ПетербургуОперативная транспортировка грузов – залог успеха коммерческой деятельности. Реализация данной задачи требует правильного выбора техники, качественной логистики и страхования. Повышенное внимание уделяют негабаритным грузам. Качество их транспортировки обусловлено профессионализмом предоставляющих услугу специалистов – умением правильно разместить и закрепить перевозимые предметы, технику, мебель. Результатом порчи дорогостоящих товаров станут значительные убытки.

 

Ищете ответственного перевозчика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области? Воспользуйтесь услугами компании «Тралком-СПб». За 10 лет в сфере перевозок крупногабаритных грузов она получила репутацию превосходного исполнителя.

 

Вы можете выбрать необходимый транспорт и арендовать спецтехнику из постоянно расширяющегося автопарка компании. Клиенты «Тралком-СПб» получают грузы в оговоренные сроки. Компания предлагает услуги страховки и оформления сопроводительных документов. Перевозка негабаритных грузов в СПб будет выполнена на самом высоком уровне.

 

Одно из ключевых направлений деятельности исполнителя – перевозка негабаритных грузов. «Тралком-СПб» располагает обширным автопарком машин, оснащенных тралами. Благодаря конструкционным особенностям, эти функциональные прицепы предоставляют возможность осуществлять безопасные и быстрые перевозки крупногабаритных грузов, станков, специальной строительной техники.

 

Особенность трала – низкая платформа. Это компенсирует высоко расположенный центр тяжести перевозимой спецтехники и обеспечивает стабильность в пути. Опускающиеся направляющие для заезда машины на площадку сокращают время погрузки и разгрузки.

 

Преимущества транспортировки грузов с помощью трала от «Тралком-СПб»:

 

  • высокая скорость реализации поставленных задач. Опытные водители, превосходно функционирующая техника и продуманная логистика минимизируют временные затраты на перемещение из точки отправления в пункт назначения;
  • безопасность транспортируемых грузов. Современные крепежные элементы исключают риск самостоятельного перемещения по платформе;
  • минимальная стоимость доставки тяжелой строительной техники к месту предполагаемой эксплуатации или хранения. Вы экономите время и средства, которые потребовались бы для самостоятельного перемещения спецтехники;
  • индивидуальный подход. Каждый клиент получает трал, соответствующий характеру груза.

 

Заручитесь поддержкой профессионалов. Перевозка негабаритов в Санкт-Петербурге с «Тралком-СПб» станет выгодной для вас сделкой!
Читайте также:

Взаимовыгодное разделение сфер влияния между консолидаторами грузов и крупн ...

Организация мультимодальных перевозок грузов

Отслеживание грузов в режиме реального времени: инновация в Казахстане

Airbus увеличивает Белугу

Стабильные цены – стабильный спрос!

Безопасность груза
Контакты
Яндекс.Метрика


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2016