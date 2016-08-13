Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перевозить



Хоккей – это интересный и очень популярный вид спорта. Но кроме этого, он является еще и травмоопасным. Из-за этого все хоккеисты перед выходом на лед надевают специальную спортивную экипировку. Она защищает их при падениях, от удара шайбой или клюшкой, и от других неприятностей.



В экипировке хоккеиста главным является шлем. Выход на лед без него может закончиться очень печально. Шлем обязательно должен хорошо сидеть на голове, не сдавливать ее. На нем всегда имеются регулировки, чтобы можно было надежно зафиксировать его. Шлем всегда должен быть в хорошем состоянии. Важно следить за наличием винтов, так как при отсутствии хотя бы одного элемента, надевать шлем уже будет нельзя. Из-за таких серьезных требований возникает вопрос: как перевезти шлем, чтобы не повредить его. Ведь даже небольшая деформация данного элемента экипировки приведет к тому, что придется покупать новый шлем. Это можно сделать в магазине http://www.ultraice.ru/ или в других специализированных компаниях.



Перевозить шлем нужно в специальных чехлах. Они защищают экипировку от царапин, а при необходимости позволяют зафиксировать ее, чтобы предотвратить падение. Этот момент очень важен, так как при падении на шлеме может образоваться трещина. Если шлем перевозится рядом с другими вещами, то важно положить его таким образом, чтобы в дороге на него не могли упасть другие тяжелые вещи. Перед тем, как надевать шлем после транспортировки, его надо тщательно осмотреть. Если хоть один винт будет отсутствовать, необходимо вставить на его место новый.



Помимо шлема, все хоккеисты должны надевать защитный панцирь, хоккейные шорты, налокотники, щитки и перчатки. Хоккейный панцирь необходим для защиты груди, позвоночника и плеч. Данную экипировку важно подбирать по размеру, чтобы на теле не оставалось открытых участков. Панцирь по руке доходит до налокотника, а по груди и по спине до шорт. Хоккейные шорты защищают почки, копчик и бедра. Они по ноге должны доходить до щитков.



Налокотники и щитки защищают локти и колени при падениях, а также от ударов клюшкой и шайбой. При их выборе важно, чтобы тело было полностью закрыто. Налокотники должны доходить до хоккейных перчаток, а щитки должны заходить на коньки. Перчатки защищают ладони, пальцы и запястье. При этом они должны быть удобными, чтобы хорошо держать клюшку.



Все перечисленные элементы экипировки перевозятся в специальных хоккейных сумках. Они имеют два отделения. В одно укладывается вся защитная форма, кроме шлема. В другое отделение кладутся коньки, чтобы они не повредили экипировку. Плюс к этому, сами коньки также упаковываются в чехлы, чтобы их лезвия не порезали сумку. Для того, чтобы лезвия при перевозке не тупились, на них надевается специальный твердый чехол. Он не снимается с коньков до тех пор, пока хоккеист не выйдет на лед.



Хоккейные сумки различаются по размеру, внешнему виду, материалу изготовления и по многим другим характеристикам. Чаще всего на ней нашивается логотип сборной, за которую играет спортсмен, и его инициалы. Размер сумки необходимо подбирать в зависимости от требуемого объема отделений. Форма должна свободно в ней помещаться, при этом не нужно, чтобы оставалось много свободного места. Для молодых хоккеистов часто приобретаются сумки на колесах, так как защита имеет большой вес, и нести ее на дальние расстояния тяжело. Хоккейные клюшки также необходимо защищать при перевозке, чтобы они не повредились. Для этого используются специальные защитные чехлы. Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перевозитьХоккей – это интересный и очень популярный вид спорта. Но кроме этого, он является еще и травмоопасным. Из-за этого все хоккеисты перед выходом на лед надевают специальную спортивную экипировку. Она защищает их при падениях, от удара шайбой или клюшкой, и от других неприятностей.В экипировке хоккеиста главным является шлем. Выход на лед без него может закончиться очень печально. Шлем обязательно должен хорошо сидеть на голове, не сдавливать ее. На нем всегда имеются регулировки, чтобы можно было надежно зафиксировать его. Шлем всегда должен быть в хорошем состоянии. Важно следить за наличием винтов, так как при отсутствии хотя бы одного элемента, надевать шлем уже будет нельзя. Из-за таких серьезных требований возникает вопрос: как перевезти шлем, чтобы не повредить его. Ведь даже небольшая деформация данного элемента экипировки приведет к тому, что придется покупать новый шлем. Это можно сделать в магазинеили в других специализированных компаниях.Перевозить шлем нужно в специальных чехлах. Они защищают экипировку от царапин, а при необходимости позволяют зафиксировать ее, чтобы предотвратить падение. Этот момент очень важен, так как при падении на шлеме может образоваться трещина. Если шлем перевозится рядом с другими вещами, то важно положить его таким образом, чтобы в дороге на него не могли упасть другие тяжелые вещи. Перед тем, как надевать шлем после транспортировки, его надо тщательно осмотреть. Если хоть один винт будет отсутствовать, необходимо вставить на его место новый.Помимо шлема, все хоккеисты должны надевать защитный панцирь, хоккейные шорты, налокотники, щитки и перчатки. Хоккейный панцирь необходим для защиты груди, позвоночника и плеч. Данную экипировку важно подбирать по размеру, чтобы на теле не оставалось открытых участков. Панцирь по руке доходит до налокотника, а по груди и по спине до шорт. Хоккейные шорты защищают почки, копчик и бедра. Они по ноге должны доходить до щитков.Налокотники и щитки защищают локти и колени при падениях, а также от ударов клюшкой и шайбой. При их выборе важно, чтобы тело было полностью закрыто. Налокотники должны доходить до хоккейных перчаток, а щитки должны заходить на коньки. Перчатки защищают ладони, пальцы и запястье. При этом они должны быть удобными, чтобы хорошо держать клюшку.Все перечисленные элементы экипировки перевозятся в специальных хоккейных сумках. Они имеют два отделения. В одно укладывается вся защитная форма, кроме шлема. В другое отделение кладутся коньки, чтобы они не повредили экипировку. Плюс к этому, сами коньки также упаковываются в чехлы, чтобы их лезвия не порезали сумку. Для того, чтобы лезвия при перевозке не тупились, на них надевается специальный твердый чехол. Он не снимается с коньков до тех пор, пока хоккеист не выйдет на лед.Хоккейные сумки различаются по размеру, внешнему виду, материалу изготовления и по многим другим характеристикам. Чаще всего на ней нашивается логотип сборной, за которую играет спортсмен, и его инициалы. Размер сумки необходимо подбирать в зависимости от требуемого объема отделений. Форма должна свободно в ней помещаться, при этом не нужно, чтобы оставалось много свободного места. Для молодых хоккеистов часто приобретаются сумки на колесах, так как защита имеет большой вес, и нести ее на дальние расстояния тяжело. Хоккейные клюшки также необходимо защищать при перевозке, чтобы они не повредились. Для этого используются специальные защитные чехлы.



