Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы



Прошел всего год с того момента, как в России заработала система «Платон». Ее цель – получать компенсацию с грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, за разрушение ими дорожного покрытия. И власти страны уже решают вопрос о новых сборах.



Министерство транспорта РФ собирается ввести плату для грузовых поездов и автомобилей за пересечение ими государственной границы. В настоящее время транспортные средства простаивают на границах часами. И власти страны нашли решение данной проблемы. Они планируют обустроить пункты пропуска. Это позволит существенно сократить время на



Перевозчики неоднозначно высказываются по поводу такого нововведения. Дополнительные сборы приведут к росту цен на их услуги, а также на повышение конечной стоимости импортной продукции. Но они все же готовы на разумную плату, если это сократит время нахождения на границе.



В министерстве транспорта предлагают ввести тарифы в зависимости от вида транспортного средства: легковые или грузовые. При пересечении границы грузовыми поездами, плата будет взиматься за каждую тонну груза. Пока нет никакой информации по размерам оплаты, а также по срокам начала действия нового проекта. В Министерстве хотят создать систему, аналогичную «Платону». В ближайшее время планируется проведение крупного совещания, на котором будет обсуждаться данный вопрос.



В настоящее время система «Платон» работает более чем на 50 тысяч километров дорог федерального значения. За каждый километр пути грузоперевозчики отдают по льготному тарифу 1,53 рубля. Ежемесячно в дорожный фонд от «Платона» поступают большие деньги, которые расходуются на ремонт и строительство новых дорог. Российские власти планируют ввести плату за пересечение границыПрошел всего год с того момента, как в России заработала система «Платон». Ее цель – получать компенсацию с грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, за разрушение ими дорожного покрытия. И власти страны уже решают вопрос о новых сборах.Министерство транспорта РФ собирается ввести плату для грузовых поездов и автомобилей за пересечение ими государственной границы. В настоящее время транспортные средства простаивают на границах часами. И власти страны нашли решение данной проблемы. Они планируют обустроить пункты пропуска. Это позволит существенно сократить время на таможенное оформление . По подсчетам специалистов, на обустройство таких пропускных пунктов необходимо выделить порядка 250 млрд. рублей. Для компенсации этих затрат, а также для обслуживания пограничных пунктов, деньги будут собираться по аналогии с известной многим системой «Платон».Перевозчики неоднозначно высказываются по поводу такого нововведения. Дополнительные сборы приведут к росту цен на их услуги, а также на повышение конечной стоимости импортной продукции. Но они все же готовы на разумную плату, если это сократит время нахождения на границе.В министерстве транспорта предлагают ввести тарифы в зависимости от вида транспортного средства: легковые или грузовые. При пересечении границы грузовыми поездами, плата будет взиматься за каждую тонну груза. Пока нет никакой информации по размерам оплаты, а также по срокам начала действия нового проекта. В Министерстве хотят создать систему, аналогичную «Платону». В ближайшее время планируется проведение крупного совещания, на котором будет обсуждаться данный вопрос.В настоящее время система «Платон» работает более чем на 50 тысяч километров дорог федерального значения. За каждый километр пути грузоперевозчики отдают по льготному тарифу 1,53 рубля. Ежемесячно в дорожный фонд от «Платона» поступают большие деньги, которые расходуются на ремонт и строительство новых дорог.



