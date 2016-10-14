Все Новости
 
 

Ответственное хранение в банковских структурах

Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам

Компания «Лукойл» начала выпускать бензин нового экологического стандарта Евро-6

Компания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 года

В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных такси

Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перевозить

Услуги перевозки грузов по Санкт-Петербургу

Взаимовыгодное разделение сфер влияния между консолидаторами грузов и крупными грузовыми авиаперевозчиками

Некоторые правила транспортировки животных авиатранспортом

RS-COM » Новости » Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

14-10-2016
Версия для печати
Российские власти планируют ввести плату за пересечение границыРоссийские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Прошел всего год с того момента, как в России заработала система «Платон». Ее цель – получать компенсацию с грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, за разрушение ими дорожного покрытия. И власти страны уже решают вопрос о новых сборах.

Министерство транспорта РФ собирается ввести плату для грузовых поездов и автомобилей за пересечение ими государственной границы. В настоящее время транспортные средства простаивают на границах часами. И власти страны нашли решение данной проблемы. Они планируют обустроить пункты пропуска. Это позволит существенно сократить время на таможенное оформление. По подсчетам специалистов, на обустройство таких пропускных пунктов необходимо выделить порядка 250 млрд. рублей. Для компенсации этих затрат, а также для обслуживания пограничных пунктов, деньги будут собираться по аналогии с известной многим системой «Платон».

Перевозчики неоднозначно высказываются по поводу такого нововведения. Дополнительные сборы приведут к росту цен на их услуги, а также на повышение конечной стоимости импортной продукции. Но они все же готовы на разумную плату, если это сократит время нахождения на границе.

В министерстве транспорта предлагают ввести тарифы в зависимости от вида транспортного средства: легковые или грузовые. При пересечении границы грузовыми поездами, плата будет взиматься за каждую тонну груза. Пока нет никакой информации по размерам оплаты, а также по срокам начала действия нового проекта. В Министерстве хотят создать систему, аналогичную «Платону». В ближайшее время планируется проведение крупного совещания, на котором будет обсуждаться данный вопрос.

В настоящее время система «Платон» работает более чем на 50 тысяч километров дорог федерального значения. За каждый километр пути грузоперевозчики отдают по льготному тарифу 1,53 рубля. Ежемесячно в дорожный фонд от «Платона» поступают большие деньги, которые расходуются на ремонт и строительство новых дорог.
Читайте также:

Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

Платон может стать дифференцированным

Расходы на Платон привели к увеличению цен на грузоперевозки

Транспортный налог для большегрузов будет отменен

«Платон» собирает первый «урожай»

Новая система платы за проезд – опасность для транспортных компаний
Контакты
Яндекс.Метрика


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2016