Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»



Система «Платон» начала работать в России меньше года назад. Ее суть заключается в том, что грузовые автомобили общей массой более 12 тонн должны платить деньги за проезд по федеральным трассам. Решение ввести такую схему было принято из-за того, что тяжеловесные транспортные средства сильно разбивают дорожное покрытие. Но из бюджета страны не могут постоянно выделяться такие огромные средства. К тому же промышленники быстро стали пользоваться тем, что дороги бесплатные, и стали возить уголь и металл на грузовых автомобилях, чтобы не платить за проезд по железнодорожным путям. В результате получилась ситуация, что либо федеральные трассы будут иметь плохое дорожное покрытие, либо плату за ремонт дорог нужно было возложить на плечи самих грузоперевозчиков.



Изначально большинство грузоперевозчиков негативно отнеслись к такому новшеству. Мало кто хотел платить деньги за дорогу, которая раньше была бесплатной. Но после того, как результаты от введения системы «Платон» стали видны людям, многие стали менять к ней отношение.



Все деньги, которые платят грузоперевозчики, поступают на специальный счет дорожного фонда. Они используются на обслуживание системы, но большая часть средств идет на ремонт дорог, а также на строительство новых автомагистралей. И именно после того, как первые проекты начали реализоваться, грузоперевозчики начали постепенно принимать систему.



В настоящее время систему «Платон» приняли более 87% российских перевозчиков. Они поставили на свои машины бортовые устройства. Всего за период действия системы было передано владельцам грузовых автомобилей более 500 тысяч бортовых устройств. Также за этот срок было оформлено более 10 млн маршрутных карт. Правительство РФ изначально установило тариф 3,06 руб/км, но пока действует льготный тариф – 1,53 руб/км. Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»Система «Платон» начала работать в России меньше года назад. Ее суть заключается в том, что грузовые автомобили общей массой более 12 тонн должны платить деньги за проезд по федеральным трассам. Решение ввести такую схему было принято из-за того, что тяжеловесные транспортные средства сильно разбивают дорожное покрытие. Но из бюджета страны не могут постоянно выделяться такие огромные средства. К тому же промышленники быстро стали пользоваться тем, что дороги бесплатные, и стали возить уголь и металл на грузовых автомобилях, чтобы не платить за проезд по железнодорожным путям. В результате получилась ситуация, что либо федеральные трассы будут иметь плохое дорожное покрытие, либо плату за ремонт дорог нужно было возложить на плечи самих грузоперевозчиков.Изначально большинство грузоперевозчиков негативно отнеслись к такому новшеству. Мало кто хотел платить деньги за дорогу, которая раньше была бесплатной. Но после того, как результаты от введения системы «Платон» стали видны людям, многие стали менять к ней отношение.Все деньги, которые платят грузоперевозчики, поступают на специальный счет дорожного фонда. Они используются на обслуживание системы, но большая часть средств идет на ремонт дорог, а также на строительство новых автомагистралей. И именно после того, как первые проекты начали реализоваться, грузоперевозчики начали постепенно принимать систему. Подробнее о грузоперевозках, новых дорогах, развязках, мостах и ремонте покрытий за счет средств, поступивших по системе «Платон», можно прочитать в сети интернет.В настоящее время систему «Платон» приняли более 87% российских перевозчиков. Они поставили на свои машины бортовые устройства. Всего за период действия системы было передано владельцам грузовых автомобилей более 500 тысяч бортовых устройств. Также за этот срок было оформлено более 10 млн маршрутных карт. Правительство РФ изначально установило тариф 3,06 руб/км, но пока действует льготный тариф – 1,53 руб/км.



