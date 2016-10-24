В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных такси



На дорогах Сингапура появились беспилотные такси. В настоящий момент новые технологии проходят тестирование в западном районе города, и люди могут бесплатно воспользоваться услугами robo-taxi. Разработчики автомобиля, специалисты из компании nuTonomy, набрали группу добровольцев, которые скачали специальное приложение на свой гаджет. В процессе тестирования беспилотного такси, они должны оставлять отзывы. Разработчики надеются, что смогут получить полноценные отзывы пользователей. Это даст им возможность уже в 2018 году запустить беспилотное



Для тестирования беспилотного такси используются электромобили Mitsubishi i-MiEv. Но пока за рулем транспортного средства находится инженер. Он следит за электроникой автомобиля и осуществляет мониторинг приборов. А в случае необходимости он сможет взять управление машины на себя.



Первые тестирования беспилотного такси начались еще в апреле текущего года. Они проходили на закрытых площадках. Все тесты автомобили прошли успешно, и теперь они выехали на дороги общего пользования. В компании рассчитывают, что к концу 2018 года на дорогах Сингапура уже в коммерческом режиме перевозить людей будут около 100 автомобилей без водителей.



Беспилотные такси разрабатывают многие авто производители. Для запуска такого сервиса необходимо сотрудничество компаний разных специализаций. И руководство фирмы nuTonomy готово к новым альянсам, для того, чтобы разработки успешно походили испытания и как можно быстрее начали работать в стандартном режиме. Для этого компания заключает соглашения с технологическими компаниями и другими авто производителями.



Запуск беспилотных автомобилей ожидается и в других регионах. Например, шведская компания Volvo заключила соглашение с фирмой Uber на сумму 300 миллионов долларов, согласно которому стороны будут заниматься разработками беспилотных автомобилей. А израильская компания Mobileye NV уже сделала официальное заявление, что к 2019 году автономный автомобиль будет готов к производству. В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных таксиНа дорогах Сингапура появились беспилотные такси. В настоящий момент новые технологии проходят тестирование в западном районе города, и люди могут бесплатно воспользоваться услугами robo-taxi. Разработчики автомобиля, специалисты из компании nuTonomy, набрали группу добровольцев, которые скачали специальное приложение на свой гаджет. В процессе тестирования беспилотного такси, они должны оставлять отзывы. Разработчики надеются, что смогут получить полноценные отзывы пользователей. Это даст им возможность уже в 2018 году запустить беспилотное такси на дороги города в коммерческом режиме.Для тестирования беспилотного такси используются электромобили Mitsubishi i-MiEv. Но пока за рулем транспортного средства находится инженер. Он следит за электроникой автомобиля и осуществляет мониторинг приборов. А в случае необходимости он сможет взять управление машины на себя.Первые тестирования беспилотного такси начались еще в апреле текущего года. Они проходили на закрытых площадках. Все тесты автомобили прошли успешно, и теперь они выехали на дороги общего пользования. В компании рассчитывают, что к концу 2018 года на дорогах Сингапура уже в коммерческом режиме перевозить людей будут около 100 автомобилей без водителей.Беспилотные такси разрабатывают многие авто производители. Для запуска такого сервиса необходимо сотрудничество компаний разных специализаций. И руководство фирмы nuTonomy готово к новым альянсам, для того, чтобы разработки успешно походили испытания и как можно быстрее начали работать в стандартном режиме. Для этого компания заключает соглашения с технологическими компаниями и другими авто производителями.Запуск беспилотных автомобилей ожидается и в других регионах. Например, шведская компания Volvo заключила соглашение с фирмой Uber на сумму 300 миллионов долларов, согласно которому стороны будут заниматься разработками беспилотных автомобилей. А израильская компания Mobileye NV уже сделала официальное заявление, что к 2019 году автономный автомобиль будет готов к производству.



