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Компания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 года

3-11-2016
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Компания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 годаКомпания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 года

Компания Honda представила новые квадроциклы. В модельный ряд 2016 года вернулись Rancher, Foreman Rubicon и FourTrax Rincon. Эти квадроциклы по-прежнему имеют заднюю подвеску независимого типа. Но этой осенью любители езды по заснеженным трассам смогут приобрести данные модели с более интересной расцветкой.

Все квадроциклы Foreman Rubicon 2016 года имеют 500-кубический мотор и систему полного привода. У покупателя появилась возможность выбора трансмиссии. Модели предлагаются как с АКПП DCT, так и с привычной ручкой. Комплектации Deluxe получили литые колеса. Приобрести модель Foreman Rubicon можно в красном, камуфляжном, оливковом, белом или черном цвете.

На квадроциклах Honda Foreman 4×4 установлен тот же двигатель. Данные модели выделяются возможностью блокировать передний дифференциал, а также возможностью выбора коробки передач и рулевой системы. Цвет 2016 года – оранжевый. В таком же цвете предлагаются многие квадроциклы Стелс в Москве.

Модели линейки Rancher 2016 имеют под капотом 420-кубовый двигатель. Они оснащены ручной или электронной трансмиссией и электроусилителем руля. Такие квадроциклы можно приобрести с системой полного или заднего привода. Возможные цвета: камуфляжный, синий, красный, белый и оливковый.

Самыми мощными являются квадроциклы Rincon. Они имеют 675-кубовый мотор, систему впрыска топлива и систему охлаждения. Стандартные транспортные средства линейки имеют заднюю подвеску независимого типа и 3-х ступенчатую коробку передач.

В модельном ряду 2016 года присутствует и экономичный вариант. Это модели Recon 2016, оснащенные 250-кубовым мотором. Они получили современные системы выхлопа и усовершенствованный рычаг реверса. Возможные цвета: зеленый и красный.

В 2016 году вернулась в продажу спортивная модель - TRX250X. Эти квадроциклы имеют систему воздушного охлаждения и новое сцепление SportClutch. Предлагаемые цвета: белый и бело-красный. Все модели имеют рамы черного цвета.
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