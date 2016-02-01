Ответственное хранение в банковских структурах







Ответственное хранение является юридическим термином, а в случае заключения договора между клиентом банка и самой организацией подразумевается несколько вариантов развития событий.



Депозитная ячейка или сейф



Помещение ценностей в депозитную ячейку происходит путем заключения договора между клиентом и банком. В документе прописываются сроки нахождения предметов в ячейке, их описание и стоимость. К тому же, банк вправе удостовериться в подлинности помещаемых предметов. Это делается либо на основе подтверждающих документов, либо путем проведения экспертизы. Все манипуляции с депозитной ячейкой происходят в присутствии сотрудника банка. А на весь срок нахождения ценностей устанавливается ответственное хранение, при котором банк в полном объеме отвечает за размещенные предметы.



Депозитный сейф мало чем отличается от вышеописанного способа, кроме увеличенных размеров. Процесс оформления и подписания договора происходит идентичным образом, а все действия с имеющимися предметами совершаются в присутствии сотрудника банковской организации.

Следует отметить, что при задержке или неоплаты следующего периода пользования депозитными услугами банк вправе ограничить доступ клиента к своим же ценностям. Однако, это не исключает обязанность ответственного хранения, в рамках которого организация должна обеспечивать целостность и сохранность размещенных вещей в своей депозитной ячейке или сейфе.



Аренда сейфа



Альтернативой депозитному размещению считается аренда сейфа. Подобную услугу отличает то, что клиент может не извещать банк о наименовании ценностей, а также полностью исключить присутствие сотрудника в момент посещения и вскрытия арендованного сейфа. Ответственное хранение в таком случае практически исключается, поскольку если клиент не внесет в договор наименование, стоимость и доказательства ценности предметов, а также не уведомит об этом банк, то последний вправе отказать в выплате при возникновении чрезвычайной ситуации. Ориентироваться в таком случае придется только на репутацию банка и его защищенность от проникновения грабителей. Ответственное хранение в банковских структурах Ответственное хранение предполагает заключение договора о приеме и передачи материальных ценностей, после чего принявшая сторона обязуется сохранить предмет договора в целостности до момента обратной передачи.Ответственное хранение является юридическим термином, а в случае заключения договора между клиентом банка и самой организацией подразумевается несколько вариантов развития событий.Помещение ценностей в депозитную ячейку происходит путем заключения договора между клиентом и банком. В документе прописываются сроки нахождения предметов в ячейке, их описание и стоимость. К тому же, банк вправе удостовериться в подлинности помещаемых предметов. Это делается либо на основе подтверждающих документов, либо путем проведения экспертизы. Все манипуляции с депозитной ячейкой происходят в присутствии сотрудника банка. А на весь срок нахождения ценностей устанавливается ответственное хранение, при котором банк в полном объеме отвечает за размещенные предметы.Депозитный сейф мало чем отличается от вышеописанного способа, кроме увеличенных размеров. Процесс оформления и подписания договора происходит идентичным образом, а все действия с имеющимися предметами совершаются в присутствии сотрудника банковской организации.Следует отметить, что при задержке или неоплаты следующего периода пользования депозитными услугами банк вправе ограничить доступ клиента к своим же ценностям. Однако, это не исключает обязанность ответственного хранения, в рамках которого организация должна обеспечивать целостность и сохранность размещенных вещей в своей депозитной ячейке или сейфе.Альтернативой депозитному размещению считается аренда сейфа. Подобную услугу отличает то, что клиент может не извещать банк о наименовании ценностей, а также полностью исключить присутствие сотрудника в момент посещения и вскрытия арендованного сейфа. Ответственное хранение в таком случае практически исключается, поскольку если клиент не внесет в договор наименование, стоимость и доказательства ценности предметов, а также не уведомит об этом банк, то последний вправе отказать в выплате при возникновении чрезвычайной ситуации. Ориентироваться в таком случае придется только на репутацию банка и его защищенность от проникновения грабителей.



