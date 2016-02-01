Замена масла в двигателе автомобиля

Уход за автомобилем продляет его срок службы многократно. Необходимо вовремя менять технические жидкости, когда подходит срок, особенно вовремя менять масло в моторе. Требуется соблюдать определенную очередность действий, чтобы правильно заменить масло, залить его столько сколько требуется по уровню, и выполнить остальные операции связанные с заменой масла в картере.







Выбор масла



Новичкам – автовладельцам нужно знать, что в мотор заливается масло, точно такое же что и было залито до замены. Это правило необходимо соблюдать, потому что смешение разных по типу масел может привести к их свертыванию, изменению консистенции и изменению смазывающих свойств. В итоге мотор может заклинить, «закоксоваться» и выйти из строя, так что придется делать капитальный ремонт.



Есть три вида масел, это минеральное, полусинтетика и синтетическое. Эти виды смешивать нельзя определенно, если же масла относятся к одной и той же группе, например полусинтетика, то смешение возможно, но рискованно, ведь каждый производитель использует свои «фирменные» присадки. Как они будут взаимодействовать с другими – не предсказуемо. Поэтому, если вы не знаете что залито в картер, то нужно выбрать и купить новое, вместе с ним, промывочное масло и сначала промыть двигатель и освободить его от остатков старой смазки. После этого начать пользоваться выбранным вами новым маслом, запомнить название или не выбрасывать упаковку.







Замена



После того как вы приобрели нужное масло, не забудьте купить и новый масляный фильтр, его замена обязательна с заменой масла. Приступаем к операции по замене, она аналогична на многих марках машин:



• Нужно довести температуру двигателя до температуры 40-50 градусов, такую чтобы не обжечь руки. Если мотор остыл, то его надо прогреть, если горячий, то подождать когда остынет. Теплое масло имеет большую текучесть и выльется быстрее.

• Автомобиль нужно расположить над ямой, на эстакаде, чтобы можно было свободно работать снизу машины.

• Готовим емкость для слива старой смазки, объемом более чем помещается в картер. Обычно вырезается боковина на пластиковой бутылке, емкостью 6 или более литров.

• Открываем капот и выворачиваем пробку для залива масла. Это нужно сделать для того чтобы внутри мотора не создался вакуум и старое масло не осталось.

• Внизу машины находим пробку, предназначенную для слива масла, подставляем приготовленную емкость и гаечным ключом откручиваем на несколько оборотов, но не до конца. Затем рукой, выворачиваем пробку, стараясь ее не уронить на пол, где ее можно не найти. Масло польется сначала очень неожиданно и быстро, нужно к этому быть готовым.

• Далее емкость располагаете так, чтобы уменьшающаяся струя масла попадала в нее.

• Выждать время пока полностью не стечет и не прокапает масло.



Половина дела сделана, теперь закручиваем пробку слива масла на место, предварительно заменив прокладку для герметичности. Выворачиваем масляный фильтр и ставим новый. Берем масло и заливаем под капотом в отверстие для залива масла. Нужно залить не весь объем масла, не доливайте около одного литра. Дайте паузу, чтобы масло успело стечь в картер. После этого небольшими порциями добавляйте новую смазку, постоянно проверяя по уровню, через паузу в 3-5 минут. Доведите до нормы по щупу. Заведите машину на несколько минут, заглушите и если нужно долейте до уровня, опять же после небольшой паузы.



В том случае если вы промываете двигатель от старого масла, чтобы поменять марку или производителя масла, то операции все повторяются по сливу и заливу. О том, сколько времени нужно работать мотору, чтобы промывочное масло вымыло старое, нужно прочитать в инструкции к маслу.



