Как правильно перевозить строительные материалы и подобрать транспорт



Планируя строительство дома, важно не только найти хорошую бригаду и купить качественные материалы. Необходимо решить вопрос с их доставкой на строительную площадку. Если требуется привести пару мешков цемента или упаковку ламината, то сделать это можно на личном автомобиле, не привлекая спецтехнику. Но для строительства требуется намного больше материалов. Они имеют большой вес и габариты, поэтому без привлечения сторонней помощи чаще всего не обойтись.



Обращаясь в крупную компанию, такую как



При покупке сыпучих материалов, таких как щебень, песок и другие, лучше всего заказывать самосвал. В этом случае не будет проблем с загрузочно-погрузочными работами. Сыпучие материалы загружаются в самосвалы с помощью экскаваторов. При приезде на место разгрузки, кузов самосвала открывается и поднимается. Материал высыпается на строительную площадку для дальнейшего использования. Перевозить таким способом цемент и сухие смеси нельзя. Эти материалы сильно бояться влаги, поэтому они должны транспортироваться и храниться в заводских упаковках, которые защищают их от намокания. Лучше всего для перевозки смесей данного вида подходят закрытые фургоны. Если транспортировка производится в открытом транспортном средстве, то упаковки материала должен быть дополнительно закрыты водонепроницаемой пленкой.



При перевозке плитки, кирпича и других бьющихся материалов, необходимо их правильно упаковать. Особенно, если планируется транспортировка на дальние расстояния. Упаковываются такие изделия полиэтиленом или картоном. При загрузке плитки важно учитывать, что при большой нагрузке она может треснуть, поэтому нельзя укладывать много упаковок друг на друга.



Если необходимо перевести негабаритный груз, то лучше обратиться в компанию, которая специализируется на услугах данного вида. Такие перевозки требует согласований с властями и грамотного составления маршрута. Как правильно перевозить строительные материалы и подобрать транспортПланируя строительство дома, важно не только найти хорошую бригаду и купить качественные материалы. Необходимо решить вопрос с их доставкой на строительную площадку. Если требуется привести пару мешков цемента или упаковку ламината, то сделать это можно на личном автомобиле, не привлекая спецтехнику. Но для строительства требуется намного больше материалов. Они имеют большой вес и габариты, поэтому без привлечения сторонней помощи чаще всего не обойтись.Обращаясь в крупную компанию, такую как http://ziel.ru/ , обычно не требуется беспокоиться о доставке материалов. В таких фирмах есть свой логистический отдел, и все заботы о доставке компания берет на себя. Но приобретая продукцию в небольшой фирме, заказывать транспорт придется самостоятельно.При покупке сыпучих материалов, таких как щебень, песок и другие, лучше всего заказывать самосвал. В этом случае не будет проблем с загрузочно-погрузочными работами. Сыпучие материалы загружаются в самосвалы с помощью экскаваторов. При приезде на место разгрузки, кузов самосвала открывается и поднимается. Материал высыпается на строительную площадку для дальнейшего использования. Перевозить таким способом цемент и сухие смеси нельзя. Эти материалы сильно бояться влаги, поэтому они должны транспортироваться и храниться в заводских упаковках, которые защищают их от намокания. Лучше всего для перевозки смесей данного вида подходят закрытые фургоны. Если транспортировка производится в открытом транспортном средстве, то упаковки материала должен быть дополнительно закрыты водонепроницаемой пленкой.При перевозке плитки, кирпича и других бьющихся материалов, необходимо их правильно упаковать. Особенно, если планируется транспортировка на дальние расстояния. Упаковываются такие изделия полиэтиленом или картоном. При загрузке плитки важно учитывать, что при большой нагрузке она может треснуть, поэтому нельзя укладывать много упаковок друг на друга.Если необходимо перевести негабаритный груз, то лучше обратиться в компанию, которая специализируется на услугах данного вида. Такие перевозки требует согласований с властями и грамотного составления маршрута.



