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Зачем страховать грузы и как выбрать страховщика

Вчера, 13:33
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Транспортное страхование грузов предусматривает страхование подвижного состава, ответственности перевозчика и собственно страхование грузов. Лишь последняя разновидность в полной мере защищает интересы владельца груза в случае его утраты или повреждения, особенно при международных перевозках. Международные конвенции лишь в общих чертах предусматривают ответственность транспортных и экспедиторских компаний. Если полиса на груз нет, а очевидная вина перевозчика не доказана, убытки полностью лягут на плечи отправителя или получателя.

К страховым рискам при перевозке грузов относятся:

  • злонамеренные действия третьих лиц (разбой, грабежи);
  • безвестное исчезновение транспорта;
  • нарушение правил транспортировки;
  • аварии, пожары, катастрофы техногенного и природного характера.

 страховые риски

От чего зависит вид и стоимость полиса

На цене страховки скажется не только перечень рисков (с ответственностью за все риски или с какими-либо ограничениями), но и ряд других факторов:

1. Разновидность перевозимого груза: животные (например, элитные овцы), генгрузы (поштучно упакованные товары), спецгрузы (банкноты, драгоценные металлы), насыпные, наливные грузы. Чем легче повреждается товар, тем выше стоимость полиса.

2. Вид транспорта. Страхование грузов при перевозках по воздуху обойдется дешевле, чем при использовании более аварийного наземного транспорта.

3. Безопасность территорий, через которые последует транспорт. Коэффициент за «опасные» страны будет выше.

Обычно средний тариф умещается в границы 0,02-0,3% от стоимости груза. В любом случае страховка окупает себя сторицей. Гарантированная компенсация потерь обеспечивает предпринимателям большую свободу действий:

  • повышается безопасность сделок и возможность заключения новых контрактов;
  • в свободный оборот выводятся денежные средства из резерва на покрытие возможных убытков.

 страхование грузов при перевозке

Выбираем надежную страховую компанию

В России законодательная база, определяющая взаимоотношения сторон при страховании грузов, пока только развивается. Исключение — международные морские перевозки, требования к которым выработаны давними торговыми связями между морскими державами.

Договор страхования грузов во многом заключается на основе свободного волеизъявления страхователя и страховщика. Для регулирования взаимоотношений участников такого договора каждая страховая компания составляет правила страхования грузов на основе действующего законодательства. Поэтому особенно важно обращать внимание на добросовестность и опытность страховой компании.

 страхование грузов

Преимущества страхования грузов в международной компании AIG 

  • Обширная сеть офисов и филиалов по всему миру: контрагент страхователя может заявить убытки в своей стране и на родном языке, возможен выпуск локальных полисов в странах присутствия клиента.
  • Страхование любых грузов, в том числе в рамках строительных проектов с покрытием недополученной прибыли в результате задержки ввода объекта в эксплуатацию.
  • Договоры заключаются с ответственностью за все риски, или за частную аварию, или за повреждения кроме случаев крушения, с дополнительным покрытием температурных, террористических, военных и забастовочных рисков.
  • Есть собственные штатные риск-инженеры: они сопроводят важные грузы, проконтролируют работу технических специалистов и сюрвейеров, помогут минимизировать убытки.
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